Ciaran : jusqu'à quand les tempêtes vont-elles se succéder en France ?

Après le passage de la tempête Ciaran sur le quart nord-ouest de l'Hexagone ce jeudi 2 novembre 2023, deux autres dépressions sont annoncées entre ce soir et samedi.

Après le passage de la tempête Ciaran, huit départements restent en vigilance orange, mais aucun d'entre eux pour vents violents, ce jeudi 2 novembre. Dans le même temps, deux autres dépressions devraient traverser la France. Jusqu'à quand vont-elles se succéder ? La dernière tempête devrait parcourir l'Hexagone ce samedi 4 novembre. Le temps devrait donc être agité jusqu'à la fin du week-end.

C'est dans le golfe de Gascogne que la première dépression va débuter. Des "pluies abondantes" et un "renforcement du vent" sont à prévoir, selon Météo-France qui précise également que cette tempête s'estompera demain, vendredi 3 novembre, avant de quitter la France. Les dépressions ne vont pas s'arrêter là : la tempête nommée "Domingos" devrait elle aussi gagner la France. Elle touchera en majorité le littoral atlantique, avec des vents violents, de fortes pluies et des vagues importantes. La météo restera agitée jusqu'à ce dimanche 5 novembre.

Pourquoi les dépressions s'enchaînent-elles ?

Cela fait désormais plus de quinze jours que le pays connaît une météo agitée. Comment expliquer ce phénomène ? Des "rails dépressionnaires" sont actuellement présents sur la France : des dépressions se suivent de manière rapprochée car elles sont sous l'influence d'un "flux zonal", c'est-à-dire un "jet-stream". Ce dernier est actuellement très puissant, car il souffle à plus de 300 km/h et se dirige vers le pays. Le jet-stream actuel a d'autres particularités : son flux est ininterrompu depuis plus de quinze jours et sa trajectoire est rectiligne, ce qui rend les récentes tempêtes plus violentes. "Cette situation s'explique par un courant d'ouest à sud-ouest qui est bien ancré sur l'Europe", détaille Météo-France, qui précise que ce courant "fait office d'autoroute pour les perturbations qui peuvent circuler librement.".