Nouvelle alerte météo : des crues encore redoutées ce mercredi

Si le Pas-de-Calais n'est plus en vigilance rouge, cinq départements restent en alerte orange crues pour la journée de ce mercredi 8 novembre 2023.

Après les tempêtes Ciaran et Domingos, le retour à la normale ne semble pas encore pour tout de suite dans l'Hexagone. Si mardi Météo-France a revu ses prévisions dans l'après-midi, mettant fin dans son bulletin de 16 heures à l'alerte rouge qui était en vigueur dans le Pas-de-Calais, cinq départements restent toujours en vigilance orange. Sont concernés : la Gironde, la Dordogne, la Charente, la Charente-Maritime et toujours le Pas-de-Calais.

Et la situation ne devrait pas s'améliorer pour la journée du mercredi 8 novembre 2023. Ces cinq mêmes départements restent en effet en alerte orange pour crues demain. En raison de la nature de ce phénomène météorologique, aucune heure de fin de vigilance n'est avancée à ce stade. Dans son dernier bulletin, Météo-France fait état de pluies et d'averses régulières. Celles-ci "circulent sur la Somme et la moitié sud du Pas-de-Calais. Sur le sud du Pas-de-Calais, elles sont actuellement de faible activité avec des cumuls de l'ordre de 1 à 3 mm au cours des 3 dernières heures", précisait à 16 heures le service officiel de la météorologie et de la climatologie en France.

Carte Météo-France de la vigilance météorologique et crues de la journée du mercredi 8 novembre 2023. © Capture d'écran carte Météo-France

Toujours selon Météo-France, le régime d'averses devait se maintenir "tout au long de la journée vers la baie de Somme et le sud-ouest du Pas-de-Calais, en affectant plus particulièrement le Montreuillois (bassin de la Canche)". L'établissement fait état d'averses qui pourraient perdurer par endroits "jusqu'en seconde partie de nuit sur l'ouest du Pas-de-Calais". Et Météo-France d'évoquer des cumuls supplémentaires "de l'ordre de 20 mm (localement jusqu'à 30 mm) sur le Montreuillois (bassin de la Canche), 5 à 10 mm vers le Boulonnais (cours de la Liane et cours amont de l'Aa)". Quant à la Flandre intérieure (bassin de l'Yser), "l'activité reste faible avec des cumuls qui n'excèdent pas 1 à 5 mm", détaille encore Météo-France.

À noter qu'en sus des cinq départements placés en alerte orange, 14 seront en vigilance jaune pour crues ou pluie-inondation mercredi, contre 16 mardi. Il s'agit du Nord, du Calvados, de la Manche, de l'Indre-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Corrèze, du Cantal, de l'Aveyron, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Gers et des Landes. L'alerte concernant la Somme et la Seine-Maritime ce mardi sera levée mercredi.