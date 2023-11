Tempête Frederico : des vents violents sur l'Île-de-France et le nord ce jeudi

Une nouvelle dépression, Frederico, arrive en France à partir de ce jeudi 16 novembre. Des perturbations pluvieuses et des vents forts sont attendus jusqu'à vendredi.

La nouvelle dépression nommée Frederico arrivera en France par les côtes bretonnes de Saint-Malo dès mercredi 15 novembre au soir avant de se diriger vers d'autres régions. Le pic de la perturbation est attendu ce jeudi 16 novembre où la tempête devrait traverser le pays de la côte atlantique en se dirigeant vers l'est. Les Hauts-de-France seront touchés par de fortes pluies et notamment le Pas-de-Calais. Météo France à d'ores et déjà placé 55 départements en vigilance jaune où figurent parmi elles l'Ile-de-France.

Dans la journée de jeudi, les vents forts continueront leur course vers les régions à l'ouest de la Seine, vers l'Auvergne avec des rafales jusqu'à 90 km/h, l'Aquitaine et les côtes de la Manche où des vents pouvant aller jusqu'à 100 km/h sont attendus. Les Hauts-de-France et le Grand Est seront quant à eux touchés dans la soirée.

Le Sud de la France ne sera pas épargné, Frederico devrait poursuivre son trajet vers la Corse et la Provence dans la nuit de jeudi à vendredi. Des rafales importantes entre 110km/h et 120km/h sont attendues au cours de la nuit. Frédérico devrait ensuite continuer sa route vers l'Allemagne.