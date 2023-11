Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 28 novembre 2023, 83 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Dernier tirage Euromillions d'entraînement avant l'incroyable jackpot de vendredi ! Remporterez-vous les 83 millions d'euros en jeu ? Les résultats le diront…

Mardi 28 novembre 2023, la Française des jeux et ses homologues européens proposent 83 millions d'euros pour le tirage de l'Euromillions. Une somme qui en fera fantasmer plus d'un, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de 63 846 Smic, soit 5 320 années de revenu minimal en perspective pour l'éventuel vainqueur. Mais quand on sait que vendredi 1er décembre un tirage Euromillions avec une cagnotte de 200 millions d'euros sera en jeu, le jackpot de ce mardi soir fait tout de suite moins rêver. De quoi perdre toute sa superbe ? N'exagérons rien.

Comme lors de chaque tirage Euromillions, il est possible de tenter de trouver le résultat du jour jusqu'à 20h15. Au-delà, impossible de valider sa grille pour le rendez-vous du jour. En revanche, celle-ci pourra être validée pour le prochain tirage, soit celui du méga jackpot de 200 millions d'euros… De quoi presque vous donner envie de rater le coche. Mais le prix de votre participation restera-t-il le même ? La réponse est oui. La FDJ n'a pas revu à la hausse ses tarifs comme cela peut être le cas lors des tirages un peu spéciaux du Loto ou de l'Euromillions. En ne jouant qu'une combinaison classique, il vous en coûtera donc 2,50 euros. À noter qu'il est également possible de participer aux deux tirages de la semaine. Après tout, peut-être pourriez-vous remporter 283 millions d'euros en moins de quatre jours. Ce serait une première pour un tel exploit, mais après tout, qui ne tente rien n'a rien.