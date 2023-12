Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 6 décembre 2023, 5 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 6 décembre 2023 propose cinq millions d'euros. Mais trouverez-vous les résultats ?

Dernier tirage pour vous entraîner avant le grand jackpot de la fin de semaine ! Si ce mercredi 6 décembre 2023 les joueurs de la FDJ tentent de remporter "seulement" cinq millions d'euros, ce qui reste néanmoins la cagnotte moyenne remportée lors d'un tirage Loto, dans deux jours, le tirage Euromillions permettra d'empocher la plus grosse cagnotte jamais remportée en France ou à l'Euromillions de manière générale, à savoir 240 millions d'euros. Gardons toutefois en tête que si ce jackpot a tout pour plaire, il sera cependant plus difficile de le remporter que les cinq millions d'euros en jeu ce soir au Loto.

Et cela ne dépend pas du fait que les joueurs devraient être nettement plus nombreux à tenter leur chance au tirage de vendredi. En effet, en jouant à l'une des loteries de la Française des jeux, vos chances dépendent avant tout du nombre de combinaisons possibles. Au Loto, comme il faut trouver une combinaison composée de cinq chiffres compris entre 1 et 49 et d'un numéros Chance parmi les 10 possibles, les chances de trouver le résultat du jour en ne pariant que sur une combinaison sont de l'ordre de une sur 19 068 840. À l'Euromillions en revanche, comptez une chance sur 139 838 160, car la grille est composée de 50 chiffres et 12 numéros étoile, de plus les joueurs doivent trouver un numéro (étoile) de plus qu'au Loto. Pour ceux qui hésiteraient encore, sachez qu'il est aussi tout à fait envisageable de jouer aux deux tirages ou… à aucun.