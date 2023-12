Notre-Dame de Paris : Emmanuel Macron lance le compte à rebours à un an de la réouverture

A un an de la réouverture de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron se rend à la cathédrale ce vendredi 8 décembre. Les travaux avancent et les délais pourraient être tenus, mais des détails restent à régler.

À un an jour pour jour de la réouverture de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron se rend sur le chantier de la cathédrale. Ce vendredi 8 décembre 2023, le président de la République va s'assurer personnellement de la bonne avancée des travaux qui tiennent les délais, très ambitieux, d'une reconstruction en cinq ans. Casque de chantier sur la tête, le chef de l'Etat va être hissé au plus près des travaux, notamment ceux de la charpente de la célèbre flèche culminant à 96 mètres au-dessus du sol. Une charpente mise en place, au milieu des échafaudages, fin novembre et rejointe mercredi 6 décembre par la croix chrétienne haute de huit mètres.

D'ici à Noël, la pointe de la flèche devrait s'élever au-dessus des échafaudages si l'agenda des travaux est tenu. Une échéance qu'Emmanuel Macron pourrait préciser puisque lors de sa visite le chef de l'Etat doit évoquer la poursuite du chantier jusqu'au 8 décembre 2024 ainsi que les finitions qui pourraient s'étendre jusqu'en 2029. Mais surtout, il doit officiellement lancer le compte à rebours d'un an avant que la cathédrale Notre-Dame de Paris ne rouvre ses portes.

Hommage sur la flèche de Notre-Dame

La venue d'Emmanuel Macron sur le chantier de Notre-Dame de Paris sera aussi un moment chargé d'émotion avec l'hommage rendu au général Jean-Louis Georgelin. L'homme choisi pour superviser la reconstruction de la cathédrale est décédé le 18 août dernier alors qu'il randonnait seul dans les Pyrénées. L'ancien chef d'état-major qui ne pourra assister à la réouverture du lieu, sera à jamais présent dans le corps de la cathédrale puisque son nom sera "gravé dans le bois" de la nouvelle flèche, comme l'indique l'AFP. "Notre-Dame perd 'le maître d'œuvre de sa renaissance'" avait écrit Emmanuel Macron cet été après le décès du général, il assistera à cet hommage avec sa ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak.

Nouveaux vitraux, musée Notre-Dame... Des points à éclaircir

Si le chantier de Notre-Dame de Paris approche de la fin, quelques détails doivent encore être réglés. Emmanuel Macron pourrait profiter de sa visite pour faire quelques annonces, notamment au sujet des nouveaux vitraux contemporains demandés par Mgr Laurent Ulrich. L'archevêque de Paris avait écrit au chef de l'Etat pour exprimer son souhait "que le retour dans [la cathédrale] ne puisse se faire sans marquer, dans le bâtiment restauré, une trace de cet événement", rapporte RTL. De l'avis de l'archevêque, cette trace pourrait prendre la forme de vitraux mettant en scène l'incendie et la reconstruction de l'édifice et installés dans les chapelles sud de la nef. Autre point à trancher pour le président de la République : la création d'un "musée Notre-Dame" à proximité de la cathédrale sur l'île de la Cité.

Le chantier de Notre-Dame de Paris n'a pas échappé à quelques polémiques comme celle concernant la reproduction à l'identique de la toiture et de la flèche avec l'utilisation de plomb. Le sujet est soulevé depuis quelques jours par la sénatrice écologiste de Paris, Anne Souyris, qui a demandé la "suspension du chantier" regrettant qu'aucune étude sur l'impact écologique de la reconstruction de certains éléments de la cathédrale n'ait été menée. Emmanuel Macron répondra-t-il à la polémique ? Il parait déjà certain que le chantier ne sera pas reporté et encore moins suspendu.