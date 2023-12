Euromillions : que s'acheter avec le jackpot historique de 240 millions d'euros en jeu ce vendredi ?

240 millions d'euros sont en jeu pour le tirage de l'EuroMillions (FDJ), ce vendredi 8 décembre ! Un jackpot historique. Vous pourrez retrouver les résultats sur Linternaute.com en temps réel ce soir.

C'est un jackpot historique : 240 millions d'euros sont en jeu pour le tirage de l'Euromillions (FDJ) ce vendredi 8 décembre ! Et pour cause, personne n'avait remporté la cagnotte de 217 millions d'euros lors du précédent tirage qui a eu lieu ce mardi 5 décembre. 217 millions d'euros étaient alors en jeu. La malchance dure depuis vendredi dernier, le jackpot était alors de 200 millions d'euros. Mais ce vendredi soir, un Européen tentera de remporter la plus grande somme jamais mise en jeu. Le dernier record en date remonte à juillet 2022. C'était alors un britannique qui avait remporté le jackpot : 230 millions d'euros.

Attention, vos chances de gagner sont très faibles : une chance sur 140 millions environ. Le montant moyen de la cagnotte est en revanche intéressant : si vous avez cinq bons numéros et deux bons numéros étoile, il s'élève à environ 49 300 000 euros. Il faut au minimum deux numéros justes ou un bon numéro et deux numéros étoile pour remporter quelque chose, mais généralement, ça ne dépasse pas quelques euros. Mais qu'est-il possible de faire avec 240 millions d'euros ? Vous pourrez par exemple acheter pas moins de 68 571 kilogrammes de caviar, ou 10 voitures de sport du modèle le plus cher au monde, si vous avez des goûts de luxe. Si vous aimez voyager, ce jackpot de 240 millions d'euros pourrait vous permettre de vous rendre environ 1 130 fois dans l'espace ! 240 millions d'euros, c'est aussi 184 615 fois le SMIC mensuel.

Comment jouer à l'Euromillions ?

Les règles du jeu sont simple : ils vous suffit de cocher sur une grille au minimum cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 50, et deux numéros parmi les 12 numéros étoile possibles. Il vous faudra débourser 2,50 euros, sur le site internet de la Française des jeux ou dans l'un des points de vente agréés par la FDJ. N'oubliez pas de valider votre grille avant 20h15 le soir du tirage pour que votre participation soit bien comptabilisée. Les tirages ont lieu tous les mardis et tous les vendredi.