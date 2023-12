Un concours pour remplacer les vitraux de Notre-Dame de Paris, comment les œuvres seront-elles sélectionnées ?

En visite sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce vendredi 8 décembre, Emmanuel Macron s'est exprimé au sujet des vitraux de la cathédrale qui doivent être remplacés.

Les vitraux de Notre-Dame de Paris vont bien être remplacés par des œuvres contemporaines. Le souhaite émis par l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, d'installer de nouveaux vitraux à la place de ceux datant du XIXème siècle et utilisé par l'architecte français Viollet-le-Duc a été entendu par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a annoncé, lors de sa visite au chantier de la cathédrale un an précisément avant sa réouverture, qu'un concours allait être organisé pour trouver les futurs vitraux de la cathédrale.

Ce concours doit s'adresser aux artistes contemporains qui pourront soumettre une œuvre figurative qui sera ensuite examinée par un jury. L'œuvre sélectionnée fera l'objet d'une commande et viendra remplacer six vitraux de la chapelle latérale sud de la cathédrale. Grâce à ces vitraux, "le siècle qui est le nôtre aura sa place au milieu de plusieurs autres qui figurent dans les œuvres de cette cathédrale" a déclaré le président.

La création d'un musée de l'œuvre de la cathédrale

Emmanuel Macron a également annoncé la validation d'un autre projet avancé par l'archevêque de Paris : celui de créer un musée de l'œuvre de la cathédrale. Les vitraux du XIXe siècle y seront notamment conservés, de même que le coq de la flèche tombé lors de l'incendie. La création de ce musée de l'œuvre de Notre-Dame de Paris et de l'Hôtel-Dieu a pour but de retracer l'histoire de ces édifices pour la comprendre et d'immortaliser le chantier de rénovation de Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. L'objectif est aussi de mettre en avant le patrimoine artistique de ces lieux et de rendre hommage aux artistes célèbres et anonymes ayant participé à la construction et à la rénovation de la cathédrale. Ce musée verra le jour dans les locaux de l'Hôtel-Dieu sur l'île de la Cité.