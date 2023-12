Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 11 décembre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Deux millions d'euros sont en jeu. Le tirage du Loto aura lieu vers 20h45 et les résultats seront dévoilés ici même dans la foulée.

[Mis à jour le 11 décembre 2023 à 19h23] Lundi oblige, la Française des jeux organise un tirage du Loto. Ce soir, pas de folie cependant. On reste en effet sur une cagnotte qui est la plus petite qui puisse être mise en jeu. Deux millions d'euros sont sur la table. Comme lors de chaque tirage, les joueurs pourront tenter leur chance jusqu'à 20h15. Les résultats du Loto, qu'il s'agisse de la combinaison gagnante du jour, du joker+, du résultat du second tirage ou des codes à 20 000 euros, seront révélés vers 21 heures sur cette page. En attendant, libre à chacun de tenter sa chance, moyennant 2,20 euros, prix d'une grille classique.

Le saviez-vous ? Alors que l'énormissime jackpot de 240 millions d'euros a été remporté vendredi en Autriche, à l'occasion du tirage de l'Euromillions, un nouveau super jackpot se profile d'ores et déjà. Comme chaque année, la Française des jeux organisera, dimanche 24 décembre 2023, son grand Loto de Noël. Quinze millions d'euros seront "à remporter ou à partager" prévient sur son site la FDJ. Qu'en déduire ? Que dans tous les cas, le jackpot sera remporté ce jour-là, quitte à être redistribué entre les vainqueurs du rang 2 ou 3 s'il n'y a pas de grand gagnant.

À noter que l'énorme jackpot ne sera pas le seul enjeu de la soirée. Alors que 10 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros sont habituellement tirés au sort lors de chaque tirage du Loto, à l'occasion de ce grand Loto de Noël, 100 seront mis en jeu. De quoi multiplier les gagnants par 10 ! Mais cela ne se fera pas sans compromis. Les joueurs qui souhaiteront tenter leur chance devront miser au minimum 5 euros, soit plus du double du prix habituellement pratiquer pour un tirage Loto.