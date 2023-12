Grève Eurostar : Londres, Bruxelles, Amsterdam... Quelles perturbations et quelles prévisions de trafic ?

Après les annulations en série ce jeudi sur les lignes empruntant le tunnel sous la Manche, les syndicats ont annoncé la fin de la grève en début de soirée. Le trafic devrait revenir à la normale dès vendredi matin.

Bonne nouvelle pour les voyageurs d'Eurostar dont le train devait emprunter le tunnel sous la Manche dans les heures, voire les jours qui viennent. La grève-surprise lancée ce jeudi après-midi est désormais terminée. "L'activité de tunnel sous la Manche va reprendre ce soir", a annoncé Franck Herent, délégué FO, devant le siège à Coquelles, dans le Pas-de-Calais, précisant que les négociations avec la direction qui ont eu lieu ce 21 décembre "ont été porteuses de résultats qui satisfont" les salariés en grève. À noter néanmoins qu'à 20h30, le train au départ de Paris Gare du Nord et à destination de Londres St Pancras Int'l, soit le dernier de la journée, était toujours annulé.

Le retour à la normale devrait donc être effectif vendredi matin, pour les premiers trains de la journée, que ce soit entre Paris et Londres, mais aussi entre Londres et Bruxelles-Midi, Amsterdam Centraal ou encore Rotterdam Centraal. Les liaisons entre ces différentes villes, passant également par le tunnel de la Manche, avaient aussi fait les frais de la grève-surprise de ce jeudi.

Une dégradation du climat social

"Nos services ne sont actuellement pas en mesure de circuler dans le tunnel sous la Manche jusqu'au milieu de l'après-midi au minimum." Tel était le message initialement publié ce jeudi 21 décembre 2023 par Eurostar France sur X. En cause ? Une grève-surprise des salariés français d'Eurotunnel, la société gérant le tunnel sous la Manche. Alors que le mouvement se poursuivait jeudi en début de soirée, tous les trains Eurostar en provenance ou en direction de Londres St Pancras avaient été annulés pour la journée. Quatre trains qui étaient déjà en route au moment du début de la grève avaient, eux, même dû faire demi-tour. Sur la ligne qui relie Paris Gare du Nord à Londres St Pancras Int'l, seuls quatre trains ont pu arriver à bon port ce jeudi. Le dernier d'entre eux était parti à 9h11. Depuis la liaison de 11h12, au départ de Paris, les voyages avaient tous été annulés.

"Depuis plusieurs mois, toutes les organisations syndicales confondues ont alerté la direction générale sur la terrible dégradation du climat social", soulignait dans un communiqué l'intersyndicale, qui regroupe les six syndicats d'Eurotunnel, à savoir FO, CGT, Sud-Rail, CFE-CGC, CFDT et SACDC. La direction d'Eurotunnel expliquait pour sa part que "les organisations syndicales [avaient] rejeté la prime exceptionnelle de 1 000 euros annoncée en fin d'année par la direction et appelé à la grève pour en demander le triplement".