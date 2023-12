Fêtes de fin d'année : 26 000 policiers municipaux appelés à faire grève les 24 et 31 décembre

L'intersyndicale appelle les policiers municipaux à faire grève les soirs du 24 et 31 décembre, pour demander des avantages sociaux.

Une intersyndicale appelle les 26 000 policiers municipaux à faire grève ce dimanche 24 décembre au soir et le dimanche 31 décembre, soir du réveillon du Nouvel An. Ils demandent plus d'avantages sociaux comme les policiers nationaux. L'objectif : garder leur prime lors du départ à la retraite, et passer à la catégorie B sur l'échelle des fonctionnaires, qui permet une meilleure rémunération. "C'est un sentiment d'injustice, On reçoit les mêmes cailloux que nos collègues de la police nationale et en fin de carrière on a rien", détaille Frédéric Biedak, président du syndicat national des policiers municipaux. Il précise également que leur départ à la retraite se fait à 64 ans, contre 57 dans la police nationale.

Pas d'interventions

"Les interventions, on ne va pas les effectuer le soir-même du réveillon. C'est là qu'on intervient le plus parce qu'il y a des festivités. Il y a toujours des voitures qui brûlent le jour de l'an", détaille Frédéric Biedak, président du syndicat national des policiers municipaux. Les policiers grévistes ne seront donc pas présents sur le terrain, n'aideront pas les pompiers, ni la police nationale. Une annonce qui fait déjà réagir au sein de la classe politique. "Je suis intimement convaincu de la nécessité d'une revalorisation de la mission, parce qu'il y a un vrai problème d'attractivité de la police municipale", a estimé Lionel Royer-Perreaut, député Renaissance des Bouches-du-Rhône, sur France info. Il est également l'un des auteurs d'un rapport d'information sur les missions et l'attractivité des polices municipales.