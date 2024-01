Crue dans le nord : marées, nappes phréatiques... Pourquoi ça déborde encore

Le Pas-de-Calais se trouve de nouveau placé en vigilance rouge pour risque de crue ce mercredi 3 janvier.

Météo France a placé le département des Hauts-de-France en vigilance rouge pour risque de crue ce mardi 2 janvier en fin d'après-midi. Le fleuve de l'Aa qui traverse la ville de Saint-Omer est notamment au cœur des préoccupations. Vigicrues a pointé des "niveaux exceptionnels" de crue. Une cinquantaine de personnes ont d'ores et déjà été évacuées dans la région comme l'a annoncé le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, lors d'un point presse ce mardi.

Un mois et demi après un précédent épisode de crues historiques dans le Pas-de-Calais, des "moyens très conséquents, de pompage en particulier" vont être mis en place comme l'a précisé Julien Marion, le directeur général de la sécurité civile au ministère de l'intérieur. Sur X ce mardi, Gérald Darmanin a aussi annoncé le renforcement du "dispositif de secours déjà engagé avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers, des militaires de la sécurité civile et des nouveaux moyens de pompage".

Si le Pas-de-Calais est en alerte maximale, d'autres départements ont été placés en vigilance orange pour risque de crue par Météo France. Il s'agit du Finistère, du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. L'Aisne a rejoint la liste des départements en vigilance orange ce mercredi matin.

Dans son bulletin, Météo France précise qu'un "régime d'averses mis en place sur une grande moitié nord du pays, plus particulièrement marquées sur le Pas de Calais." Selon l'agence météorologique, les averses de la nuit de mardi à mercredi ont apporté 7 à 15 mm de pluie supplémentaires. Météo France prévoit des pluies plus fortes et plus fréquentes au cours de la journée avec "des cumuls de l'ordre de 20 à 40 mm en 24 heures". L'agence prévoit également des averses orageuses ce mercredi après-midi.

De son côté, Vigicrues a placé en vigilance rouge le fleuve de l'Aa dès mardi et prévoit une "crue exceptionnelle". Le retour des crues dans le Pas-de-Calais et notamment le fleuve cité ci-dessus s'explique selon Vigicrues par des "précipitations importantes observées en ce début de semaine ainsi que la saturation des sols". Ce à quoi s'ajoute une fragilité des berges et des digues à l'aval. Vigicrues alerte notamment sur des risques de débordements "à l'aval du tronçon". Adam Beernaert, directeur général de la protection civile du Pas-de-Calais a expliqué auprès de Libération qu'avec les pluies importantes "les nappes phréatiques sont pleines, les sols sont gorgés d'eau, les marées poussent l'eau vers l'intérieur des côtes… On ajoute de l'eau à de l'eau".