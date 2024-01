Neige et froid en France : à quoi s'attendre ce mercredi, jeudi et ensuite ?

La neige et le froid s'est installé cette semaine sur la majeure partie du territoire français.

En direct

10:54 - Le point sur la neige Pour ce mercredi, La Chaîne météo prévoit de "faibles chutes" dans la région Rhône-Alpes. Le plus gros des chutes de neige attendu ce mercredi devrait se concentrer en Aquitaine, "jusqu'en plaine". Au cours de la journée, La Chaîne météo prévoit des précipitations "vers l'Auvergne et la vallée du Rhône avec des chutes de neige jusqu'en plaine, laissant quelques centimètres au sol." Il est aussi prévu que la neige se dirige vers la "plaine toulousaine". De son côté, Météo France annonce " des hauteurs de neige de 6 cm à Chartres, de 6 cm à Flers, de 3 cm à Caen, 1 à 2 cm à Évreux et à Alençon, localement jusqu'à 10 cm."

10:26 - Levée de la vigilance orange dans le Nord-Ouest Dans son dernier bulletin, Météo France annonce la fin de la vigilance orange pour neige et verglas "de la Normandie à l'ouest de l'Ile de France." L'agence précise que les "précipitations neigeuses se sont arrêtées sur les départements en vigilance orange hormis sur le nord l'Eure et localement sur l'est du Calvados."

10:21 - Le dégel se fait encore attendre Alors que l'épisode de froid qui sévit depuis le début de semaine se poursuit, La Chaîne météo annonce que la "Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est et quelques départements du Massif-Central sont concernés par 2 à 3 jours sans dégel jusqu'à mercredi et jeudi." Le verglas est aussi présent en Bretagne en raison "des chaussées humides et du gel".

10:04 - Les prévisions en montagne Dans les massifs de France, le temps s'annonce froid et neigeux ce mercredi. La Chaîne météo prévoit des températures entre -3°C et 3°C dans les Pyrénées avec des chutes de neige au cours de l'après-midi. Il fera encore plus froid dans le Massif Central où les prévisions annoncent entre -5°C et 2°C avec des chutes de neige sur l'ensemble de la région tout au long de la journée. La neige ne devrait pas tomber aujourd'hui dans les Alpes où il fera entre -7°C et 2°C sous un ciel gris. Dans les Vosges la température sera légèrement plus douce entre -2°C et 3°C et des averses de pluie et neige sont attendues dans l'après-midi dans les alentours d'Epinal, toujours selon les prévisions de La Chaîne météo.

09:35 - Interruption des transports scolaires dans l'Eure-et-Loir Dans un communiqué paru mardi soir sur X, le préfet de l'Eure-et-Loir a annoncé la suspension des transports scolaires dans l'ensemble du département pour toute la journée de ce mercredi. Le département est toujours en vigilance orange ce mercredi matin.

09:06 - Le point sur les températures matinales Ce matin, la plupart des Français ont dû composer avec le gel et des températures en dessous du 0°C.

09:03 - A quoi s'attendre ce mercredi après-midi ? Cet après-midi, "a pluie remplace la neige sur les plaines du sud-ouest. En revanche, des chutes de neige ou pluie verglaçantes sont attendues dès 400 mètres. La neige pourra tenir en plaine du Limousin à l'Auvergne avec 1 à 4 cm au sol", écrit La Chaine Météo, qui ajoute : "Quelques averses de neige pourront également concerner la vallée du Rhône et les Préalpes. Sur l'Hérault et la Haute-Corse, un épisode pluvieux débute avec des précipitations qui se renforcent rapidement".

08:53 - Quelle évolution météo pour ce mercredi ? La Chaine Météo donne ce mercredi matin la tendance des jours à venir. "Ce mercredi, une nouvelle dégradation s'amorce par le sud-ouest avec quelques chutes de neige jusqu'en plaine ce matin. Dans la journée, les précipitations se décalent vers l'Auvergne et la vallée du Rhône avec des chutes de neige jusqu'en plaine, laissant quelques centimètres au sol", peut-on lire dans son dernier bulletin. "Une perturbation envahit l'Aquitaine et vient se heurter à de l'air froid. Elle provoque temporairement des chutes de neige en plaine entre les Landes, le Bordelais et le Périgord. Ces chutes de neige peuvent laisser un léger tapis blanc au sol (1 à 2 cm) mais un redoux se produit au fil des heures et la pluie remplacera la neige. Quelques chutes de neige se produisent aussi dès 500 m sur le sud du Massif-Central. De Rhône-Alpes au nord et au nord-est".