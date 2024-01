Encore plus de neige cette semaine ! Et ce sera plus fort que prévu dans ces départements

Le froid qui s'est abattu sur la France la semaine dernière revient l'épisode neigeux sera très intense dans le nord et l'Île-de-France.

Cette semaine, la France se retrouve prise entre deux phénomènes distincts. D'une part, un anticyclone en provenance des îles britanniques et "un système dépressionnaire espagnol qui remonte vers l'Europe centrale et la Scandinavie", comme l'explique Météo Consult. Cette combinaison crée donc un conflit de masses d'air situé au-dessus de la France, qui s'accompagne de la survenue de neige et ce même en plaine. Le plus gros des chutes de neige en plaine est attendu mercredi et jeudi selon Météo France.

La Chaîne météo annonce un temps humide pour ce mardi soir, avec une première légère baisse de température. Dans la moitié nord, les températures sont comprises entre 0°C ,comme à Chaumont et Chalon-sur-Saône et 4°C à Brest et à Cherbourg.

Des perturbations sont prévues à partir de ce mercredi 17 janvier. Météo Consult explique qu'une "dépression remontera du golfe de Gascogne vers l'Allemagne et le Benelux." Le météorologue Guillaume Séchet explique à Actu.fr que la France rencontrera un conflit de masses d'air "entre de l'air doux qui remontera du sud-ouest, chargé d'humidité, et de l'air froid qui résistera au nord".

© La Chaine Météo

Les risques de neige en plaine et de verglas persistant concernent en particulier la partie nord du pays de la Normandie aux Hauts-de-France et pourraient s'étendre jusqu'au sud du bassin parisien. La Chaîne Météo donne ces précisions sur l'étendue des couches de neige mercredi : 1 à 5 cm sur l'extrême nord, les côtes normandes et le nord de l'Île-de-France ; 5-10 cm dans l'intérieur de la Basse-Normandie, jusqu'aux collines de l'Artois ; 10-15 cm, localement 20 cm de l'intérieur de la Haute-Normandie aux Ardennes ; 20 à 30 mm d'eau en Bretagne, jusqu'à 90 mm en 24h sur le Morbihan.

© La Chaine Météo

Parmi les départements qui sont les plus touchés se trouvent la Seine-Maritime, l'Oise, la Somme, l'Aisne, les Ardennes et une grande partie de la Marne. L'Île-de-France semble se trouver également au cœur des précipitations. Selon les prévisions du site Météovilles, des gelées importantes sont attendues avec des températures pouvant descendre jusqu'à -8°C et -10°C.

Jeudi 18 janvier, les prévisions neige se maintiennent mais se déplacent. Cette fois-ci, Météo Consult prévoit de la neige dans le nord-est de la France. Le site explique que la perturbation "devrait commencer à amorcer sa descente, poussée par de l'air froid et sec venant du Benelux." L'épisode de neige concerne donc majoritairement le Grand-Est et pourrait s'étendre jusqu'au sud de la région parisienne et en Bourgogne-Franche-Comté.

D'importantes chutes de neige sont aussi attendues dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les massifs de France sont aussi concernés par ces chutes, des Vosges aux Pyrénées en passant par les Alpes. Côté températures, le pic de froid devrait avoir lieu vendredi, selon les prévisions de La Chaîne météo avec -9°C à Charleville-Mézières et -7°C à Rouen. Pour la journée de vendredi 19 janvier, La Chaîne Météo annonce une descente de la perturbation vers les Pyrénées et prévoit" de la neige à basse altitude au sud de la Garonne, voire jusqu'en plaine en direction du Centre-est."