Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 16 janvier 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions a fait un grand vainqueur ce mardi. Retrouvez sans plus attendre les résultats du jour.

Au lendemain de la victoire d'un joueur au tirage du Loto, la chance a à nouveau été au rendez-vous ce mardi 16 janvier 2024. Alors que 88 millions d'euros étaient en jeu, il semble qu'un joueur ou qu'une joueuse a trouvé le résultat Euromillions du jour. Prochain tirage, vendredi. "Seulement" 17 millions d'euros seront en jeu, mais pour le commun des mortels, cela reste tout de même une somme non néglligeable. En attendant, voici tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 16/01/2024 10 - 18 - 21 - 33 - 45 Etoiles : 8 - 12

MyMillion : CU 208 5890

Lundi, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage pour le moins exceptionnel à l'occasion du tirage du Loto. Si les cagnottes de l'Euromillions et de cet autre jeu de hasard ne jouent habituellement pas dans la même catégorie, le jackpot du jour était toutefois légèrement supérieur au gros lot minimal qui puisse être mis en jeu lors d'un tirage Euromillions, à savoir 17 millions d'euros. En effet, pas moins de 20 millions d'euros étaient sur la table. Et après quinze jours de tirages de Loto restés dans grand vainqueur, la roue a enfin tourné. Pour être l'heureux élu du jour, il fallait avoir parié sur les chiffres suivant : 7, 11, 15, 19, 23 et le N°Chance 4.