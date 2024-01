Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 23 janvier 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 23 janvier 2024 promet 17 millions d'euros à celui qui trouvera les résultats du jour.

Nouveau tirage Euromillions. Pour ce premier rendez-vous de la semaine, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues mettent 17 millions d'euros sur la table. Comme lors de chaque tirage Euromillions, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le résultat du code My Million, qui permet de remporter un million d'euros, sera délivré ici même aux alentours de 21 heures. Pour découvrir les résultats de l'Euromillions, il faudra en revanche patienter jusqu'à 21h30. En attendant, libre à ceux qui le souhaiteraient de tenter leur chance. Moyennant 2,50 euros, vous pouvez parier sur une combinaison classique.

Dix-sept millions d'euros. La somme a de quoi séduire… ceux qui ne jouent jamais à l'Euromillions. En effet, il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu à l'occasion d'un tirage Euromillions. Mais pour les amateurs de grosses cagnottes, si vous n'aviez que 2,50 euros à jouer cette semaine, on vous conseille de patienter jusqu'au tirage de vendredi. La FDJ et ses homologues européens proposeront ce jour-là un méga-jackpot de 130 millions d'euros ! Une cagnotte qui devrait susciter les convoitises. Sachez qu'il est dès à présent possible de jouer pour ce tirage précisément. Et malgré l'énorme cagnotte mise en jeu, vous n'aurez pas à débourser plus de 2,50 euros pour une combinaison de cinq chiffres, compris entre 1 et 50, et deux numéros étoile, à choisir entre 1 et 12. À noter que si personne ne gagne vendredi, le jackpot sera remis en jeu avec quelques millions d'euros supplémentaires jusqu'à ce que quelqu'un le remporte ou qu'il atteigne la coquette somme de 250 millions d'euros !