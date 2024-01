Grève dans l'Education nationale ce jeudi : Oudéa-Castréa et ses "propos inadmissibles" ciblés

Plusieurs syndicats d'enseignants appellent à faire grève les 25 janvier et 1er février prochain au vu des récents évènements qui entourent la ministre de l'Education nationale.

La Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle (FNEC-FP) de Force Ouvrière (FO) appelle les enseignants à faire grève ce jeudi 25 janvier. Dans un communiqué, le syndicats déclare : "Face aux propos inadmissibles et méprisants de la ministre, la FNEC FP-FO appelle les personnels à être en grève et à manifester sous les fenêtres de Mme Oudéa-Castéra jeudi 25 janvier pour défendre l'École publique, pour revendiquer la création de postes nécessaires, en particulier dans les établissements sociaux et médico-sociaux, pour exiger un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH". Une autre grève fixée le 1er février à également été organisée par la FSU, CGT Éduc'action, et Sud éducation auquel s'est jointe la Fnec FP-FO.

Si les propos de la ministre Amélie Oudéa-Castéra cristallisent la détermination des syndicats, les motifs de grève sont plus anciens et plus profonds. Cette mobilisation a pour but de protester contre les difficultés qui s'imposent aux établissements scolaires spécialisés qui doivent faire face à "l'inclusion systématique et les problèmes qu'elle pose", comme le précise Frédéric Volle, secrétaire général du syndicat Snudi FO auprès du Café pédagogique.

Ce dernier ajoute : "Tous les élèves qui peuvent être accueillis à l'école doivent l'être dans de bonnes conditions, avec des AESH. Nous demandons aussi que les élèves qui bénéficient d'une notification MDPH pour effectuer leur scolarité dans des établissements spécialisés puissent trouver une place. Attal avait reconnu qu'il manquait 23 000 postes dans ces établissements. On bafoue les droits de ces élèves".

Il a également précisé que cette journée de grève permettra de "rappeler et de réaffirmer les droits de ces enfants à bénéficier d'une scolarité adaptées à leurs besoins ". Cette grève sera aussi l'occasion au milieu enseignant d'exprimer leurs autres revendications telles que la hausse des salaires et l'amélioration générale des conditions de travail du corps enseignant dans son entièreté.