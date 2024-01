10 fois plus d'actes antisémites en France depuis l'attaque du Hamas sur Israël

Un rapport du Crif publié ce jeudi alerte sur l'explosion des actes antisémites en France depuis l'offensive meurtrière du Hamas le 7 octobre dernier. Une hausse estimée à 1000%...

Le spectre de l'antisémitisme s'est étendu de manière alarmante en France depuis les attentats du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier. Selon un rapport publié par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), les actes antisémites ont connu une hausse sans précédent, multipliés par dix en 2023, atteignant un total de 1676 incidents, contre 436 en 2022. Cette augmentation fulgurante, estimée à 1000%, coïncide avec les attaques du Hamas le 7 octobre dernier, suivies par la riposte d'Israël dans la bande de Gaza. Une corrélation très nette entre les événements géopolitiques et la montée de la haine antisémite sur le territoire français.

L'ampleur de cette vague d'antisémitisme se manifeste de façon particulièrement aiguë dans la "sphère privée", incluant les domiciles et les lieux de travail, qui représentent un gros tiers des incidents, contre 20,4 % sur la voie publique. Les chiffres révèlent que plus de la moitié des actes (57,8%) sont des atteintes directes aux personnes, telles que les violences physiques ou les propos menaçants. La gravité de la situation est soulignée par un incident choquant à Fontaine (Isère), où un couple juif et leur enfant de deux ans ont été victimes d'un saccage de leur domicile, marqué par des inscriptions antisémites et des symboles nazis.

Une hausse de 1200% en milieu scolaire

Nonna Mayer, directrice de recherches au CNRS et membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), explique cette recrudescence par un phénomène récurrent observé depuis la seconde intifada au début des années 2000. Selon elle, chaque intervention militaire d'Israël dans les territoires palestiniens entraîne une hausse des actes antisémites, faisant des Juifs français des boucs émissaires des agissements d'Israël. Ce phénomène est exacerbé par les réseaux sociaux et les médias, influençant particulièrement les individus psychologiquement fragiles.

La diversité des profils des auteurs de ces actes est également mise en avant. Me Oudy Bloch, avocat de l'Organisation juive européenne, souligne l'absence de profil type, observant une présence de jeunes hommes sensibles aux événements en Palestine, influencés par leurs origines, leur religion ou leur positionnement politique. L'antisémitisme a également infiltré le milieu scolaire, avec une augmentation de 1200% des actes dans ce dans les écoles, collèges ou lycées, faisant disparaître l'idée que les écoles seraient un sanctuaire contre la haine.

Cette montée de l'antisémitisme s'est traduite par 600 interpellations et 300 procédures lancées en un mois après le 7 octobre. Dans ce contexte difficile, la communauté juive cherche des moyens de persévérer. A Grenoble, où vivent entre 4000 et 5000 Juifs, Hervé Gerbi, président de la section locale du Crif, exprime un optimisme prudent, soulignant que les synagogues continuent leurs pratiques religieuses, malgré la nécessité de renforts policiers.

Un constat partagé. Une enquête de la CNCDH révèle que 79% des Français considèrent qu'une lutte vigoureuse contre l'antisémitisme est nécessaire.