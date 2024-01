Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 25 janvier 2024 [EN DIRECT]

Comme chaque lundi et jeudi, il est possible de tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant… trente ans ce 25 janvier. Les résultats du tirage EuroDreams seront à retrouver ici vers 22 heures.

Jeudi oblige, les adeptes des loteries et jeux de hasard tenteront ce 25 janvier 2024 à nouveau de remporter la coquette somme de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Si vos chances de trouver les résultats du tirage de l'EuroDreams sont maigres, une chose est sûre, vous aurez toujours plus de chance de remporter le jackpot en participant qu'en passant votre tour. Ceux qui souhaitent participer ont jusqu'à 20h15 ce soir pour valider leur grille. Si le point de vente à côté de chez vous est déjà fermé lorsque vous rentrez du travail, il est toujours possible de tenter sa chance sur le site fdj.fr ou sur l'application FDJ. Notons également que la grille est vendue 2,50 euros et que la combinaison doit être composée de six chiffres, compris entre 1 et 40, et d'un numéro Dream, choisi parmi les cinq possibles. À vous de jouer !

Tirage EuroDreams 25/01/24

Pour ceux qui souhaiteraient remporter un pactole et le recevoir en une seule fois, sachez que la Française des jeux et ses homologues européens mettent en jeu un mega-jackpot de 130 millions d'euros demain, vendredi 26 janvier 2024, à l'occasion du tirage de l'Euromillions. La grille est aussi vendue 2,50 euros à ce jeu de hasard. Comme pour le tirage de l'EuroDreams, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance le jour J. Les résultats seront livrés sur le site de la FDJ, après le JT de 20 Heures sur la chaîne télévisée TF1 et, bien entendu, sur Linternaute.com une fois les chiffres gagnants connus.