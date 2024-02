Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 8 février 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Les résultats du tirage EuroDreams de ce jeudi 8 février 2024 seront dévoilés ici vers 22 heures.

Et si vous terminiez la semaine en vous octroyant un complément de salaire de 20 000 euros par mois, pendant trente ans ? C'est en tout cas ce que propose sur le papier la Française des jeux aux joueurs qui voudraient tenter leur chance au tirage de l'EuroDreams. Dans les faits, tout le monde n'aura pas cette chance, car si cette possibilité en fait rêver plus d'un, l'EuroDreams reste un jeu de hasard. Pour parvenir à s'offrir une telle opportunité, il vous faudra trouver les six chiffres et le numéro Dream du jour. Vous avez jusqu'à 20h15 pour valider votre grille. Il vous en coûtera au minimum 2,50 euros. Les résultats seront délivrés ici même vers 22 heures.

Tirage de l'EuroDreams du 08/02/24

Le saviez-vous ? La Française des jeux organisera bel et bien un tirage Loto de la Saint-Valentin. Alors qu'il s'agit de l'un de ses rendez-vous phare chaque année, avec le Grand Loto de Noël ou encore le super tirage du 31 décembre, la FDJ n'avait encore rien annoncé la semaine dernière. Cette semaine, des banderoles sont finalement apparues sur le site fdj.fr. Au programme : un tirage du Loto avec un jackpot de 10 millions d'euros. Le nombre de codes à 20 000 euros tirés au sort restera cependant le même qu'en temps normal, avec 10 codes LOTO. Bon à savoir, la combinaison de base sera vendue au même prix que pour un tirage classique, soit 2,20 euros. Avis aux amateurs !