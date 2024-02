Une tempête menace la France, les vents seront très violents dans ces départements

Une nouvelle perturbation risque de provoquer des vents très violents ce week-end du 24 février sur les côtes françaises. Voici les prévisions.

Malgré les températures douces au dessus des normales de saison qui se sont imposées en France depuis plusieurs semaines, certains phénomènes climatiques hivernaux sont néanmoins au rendez-vous. En hiver, il n'est pas rare que des pluies et vents violents d'abattent sur les côtes françaises, notamment sur la façade atlantique.

Tout au long de cette semaine du 19 février, il est probable que des vents toujours plus intenses se fassent ressentir sur les côtes. Comme l'explique La Chaîne météo, "le risque tempétueux est estimé à 30% pour le week-end prochain".

La situation peut bien évidemment évoluer très rapidement au fil de la réactualisation des modèles météo. les "basses pressions sur l'Atlantique" et le "courant-jet", que le site définit comme un "puissant vent d'altitude qui peut renforcer au sol des dépressions en tempêtes ou accentuer la violence des orages", favorisent l'apparition d'un "flux océanique d'ouest vigoureux" responsable de la dégradation en approche.

La Chaîne météo précise que cette tendance tempétueuse devrait s'accentuer en milieu de semaine à partir de mercredi. La perturbation devrait débuter sur les côtes normandes dès mercredi avec "des vents forts près de la Manche, jusqu'à 100 km/h sur les caps et côtes exposés et 80 km/h dans les terres".

Après une accalmie dans la nuit de mercredi à jeudi, les coups de vent devraient reprendre dès jeudi matin " de la façade atlantique au nord-est de la France". La Chaîne météo annonce que le nord du pays sera plus touché que la veille avec des rafales sur les côtes françaises, le site prévoit des vents "jusqu'à 110 km/h près du littoral atlantique et 90 km/h dans les terres." En effet, le site annonce des rafales jusqu'à 91 km/h dans les terres entre Nantes et La Rochelle. Dans un périmètre compris entre l'Eure-et-Loir, la Sarthe, l'Orne et l'Eure, des rafales entre 90 km/h et 96 km/h. Comme l'indique La Chaîne météo, le vent "gagnera très rapidement le Grand Est en fin de matinée et début d'après-midi avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h." Dans le détail, le vent devrait souffler autour des 90 km/h dans les Ardennes, la Meuse et l'Alsace.

Comme annoncé, cette tendance devrait se renforcer ce week-end. Comme l'indique La Chaîne météo, le modèle de prévision américain GFS (Global Forecast System) prévoit que toute la moitié nord de la France devrait être atteinte par des rafales de vent comprises entre 80 et plus de 100 km/h entre samedi 24 et dimanche 25 février. Dans ce scénario, des vents entre 60 et 80 km/h devraient souffler sur la partie sud de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne-Rhône-Alpes en passant par le nord de l'Occitanie.

En revanche, l'organisme français Météo Consult prévoit un scénario plus concentré sur le nord de la France avec un pic de vents forts de la Bretagne au nord en passant par la Normandie. Toujours selon Météo Consult, des rafales entre 60 et 70 km/h ne devraient pas dépasser le Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. La Chaîne météo explique cet écart par "l'échéance encore lointaine concernant ce risque tempétueux" et part la " trajectoire et l'intensité de la dépression qui le provoquera".