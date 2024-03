Les prix de ces produits de supermarché sont gonflés, voici comment payer moins cher

Dans les supermarchés, de nombreux produits sont proposés au format "maxi" ou familial. Est-ce vraiment intéressant ? Attention aux arnaques.

Quand vous faites vos courses, vous êtes sûrement à la recherche de promotions pour faire baisser le prix de votre panier. Depuis le 1er mars 2024, les supermarchés ne peuvent plus faire de promotions au delà de 34% sur les produits de beauté, d'hygiène et d'entretien. Alors, peut-être avez-vous pensé à vous rabattre sur les formats familiaux. De par leur taille et leur bandeau rouge, ils attirent l'œil mais ferez-vous vraiment une bonne affaire en les achetant ? Comme la shrinkflation, soit la réduction du format sans changement du prix ou encore la cheapflation, réduction de la qualité pour le même montant payé, les formats "maxi" ou familiaux peuvent être un piège.

60 millions de consommateurs a donné un exemple concret avec un sachet de lingettes Lotus acheté dans un Leclerc. A l'unité, le sachet de 42 lingettes est proposé à 1,79 euro. Un paquet familial est aussi disponible avec 80 lingettes. Or, le prix est plus de deux fois plus cher puisqu'il monte à 3, 99 euros. Si vous achetez deux paquets unitaires de lingettes, vous en avez 84 pour le prix de 3,58 euros soit 41 centimes de moins pour quatre lingettes de plus. Le choix se fait donc rapidement et l'offre familiale est alors sans intérêt pour le consommateur.

Ce phénomène avait déjà été dénoncé par Foodwatch en avril dernier. "Maxi format" , "lot x2" , l'association avait appelé à la plus grande prudence. Elle avait épinglé pas moins de 12 produits pour lesquels les grands formats n'étaient pas du tout une bonne affaire. Il y avait par exemple les Pépitos avec une augmentation de 25% lors de la vente par lot de deux. Le poulet Fleury Michon était, pour sa part, plus cher de 11% entre les 150g et les 250g ou encore les canettes de coca vendues par huit seraient plus rentables que les packs de 12. Selon Foodwatch, les grandes enseignes ont tenté de se justifier en remettant la faute sur "la guerre des prix bas" et donc sur la concurrence.

Ce procédé sur les grands formats des produits semble donc persistant malgré les mises en garde précédentes. Ainsi, il apparait indispensable de comparer les prix à l'unité avec les prix des packs familiaux pour ne pas tomber dans le piège. Regardez bien les étiquettes des produits unitaires et sortez votre calculette pour être sûr que le paquet maxi ou familial sera bien plus avantageux. Certes, cela prend du temps mais vous payerez sûrement moins cher au final et vous ne vous ferez pas avoir, même de quelques centimes.