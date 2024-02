Vents violents et pluie : de nombreux départements en vigilance orange

Le vent va souffler sur le nord du pays. Dix-neuf départements sont en vigilance orange jeudi. Deux départements sont également placés en alerte pour pluie-inondation.

"Pluies abondantes et fortes rafales de vent d'ouest jeudi sur une grande partie du pays", résume dans son bulletin ce mercredi soir Météo-France. Dans le détail, pas moins de 21 départements sont placés en alerte orange. La majorité d'entre eux, tous situés dans le nord-ouest de l'Hexagone, des Hauts-de-France à l'Île-de-France, en passant par la Normandie et l'Eure-et-Loir, sont en vigilance pour vent. Une alerte prévue entre midi et 21 heures. Les départements concernés sont : le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Aisne, la Seine-Maritime, l'Oise, l'Eure, le Val-d'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, Paris, l'Eure-et-Loir, le Calvados, l'Orne et la Manche.

Dans son bulletin, Météo-France précise que les bourrasques de vent pourront atteindre "jusqu'à 90 à 100 km/h à l'intérieur des terres, parfois 110 km/h", tandis que sur les côtes, "les rafales [pourront] atteindre les 120 km/h". À noter qu'à l'exception du pourtour méditerranéen, quasiment tout le reste du pays sera concerné par une vigilance jaune au vent.

Une alerte orange pluie-inondation a également été déclenchée par Météo-France mercredi. Elle concerne seulement deux départements, situés à l'Ouest : la Vendée et les Deux-Sèvres. L'alerte court de minuit à 16 heures ce jeudi. "Bien que marqué, cet épisode de pluie ne paraît pas exceptionnel", précise toutefois Météo-France. Sur l'épisode, des cumuls atteignant "30 à 50 millimètres, localement jusqu'à 60 millimètres" sont attendus. "Les cumuls observés en 24h correspondront à un peu moins du cumul mensuel habituellement observé en cette saison", tempère cependant Météo-France.