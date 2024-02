Intempéries : un département en vigilance crues, de fortes pluies cette semaine

Le département des Deux-Sèvres est de nouveau passé en vigilance orange pluies-inondations, dimanche 25 février. Le sud de la France devrait aussi connaitre quelques intempéries en début de semaine.

Météo France a de nouveau placé le département des Deux-Sèvres en vigilance orange pluies-inondations, dimanche 25 février, depuis 10 heures. La vigilance avait été levée, vendredi, mais le service de prévision météorologique craint des débordements potentiellement "dommageables" pour le fleuve, la Sièvre Niortaise, et en particulier dans la nuit de dimanche à lundi 26 février. Météo France annonce qu'"une nouvelle onde pluvieuse arrive par la façade Atlantique", avec "des cumuls importants attendus notamment sur les bassins Seudre et Seugne". Des précipitations " faibles à modérées sur la région "devraient persister dans la journée de lundi. "Ces pluies vont à nouveau faire réagir les cours d'eau", explique le service de prévision météorologique qui alerte sur de potentiels "débordements localement dommageables peuvant être observés sur la Sèvre-Niortaise amont."

La Sèvre devrait retrouver son niveau de vendredi à 135 mètres cubes par seconde, lundi matin. À Niort, un cumul de précipitation potentiel de 50 mm en 48 h est attendu, d'après les informations de la Ville délivrées au cours d'un point de situation adressé en fin de matinée, dimanche. "Les habitants sont appelés à la prudence, à respecter la signalisation et à ne pas s'approcher des berges", a alerté la Ville.

De fortes pluies attendues dans le sud

Le sud de la France devrait aussi subir quelques intempéries en début de semaine. Après le passage de la tempête Louis qui a provoqué des milliers de coupures d'électricité, la météo restera instable dès dimanche. De faibles pluies sont attendues au nord de la Loire et elles pourraient plus importantes dans le Sud-Ouest et à l'ouest des Pyrénées en particulier. Les intempéries ne seront pas de la même ampleur que la tempête Louis mais la dépression provoquera des pluies dans l'ensemble du pays. "Cette dépression fait remonter de l'air très humide de Méditerranée avec un épisode d'intempéries dans le Sud-Est jusqu'en Corse", explique La Chaîne Météo. La situation devrait s'améliorer dès mardi, sauf dans les Alpes, les Pyrénées et dans le bassin méditerranéen où les pluies seront toujours importantes.