Le menu des cantines change, voici ce qui sera désormais servi en France

Dans les cantines scolaires ou d'entreprise, la nourriture servie a déjà bien changé en quelques années. Et des nouveautés arrivent !

Selon un sondage Ifop en partenariat avec le SNRC, 46% des Français utilisent les services de la restauration collective que ce soit à l'école ou en entreprise. La majorité a une bonne image de ce système de restauration (69%). Aller à la cantine est en fait surtout perçu comme "un moment de convivialité" et "une solution pratique et rapide pour déjeuner". Même son aspect qualitatif et diversifié a été souligné par 74% des sondés.

Les établissements de restauration collective ont fait de réels efforts ces dernières années pour proposer des produits plus qualitatifs. C'est ce que note le gouvernement, qui a transmis un rapport au Parlement sur "l'application des objectifs d'approvisionnement fixés à la restauration collective" par la loi Égalim de 2018. Ce rapport a été dévoilé pas le site Vie publique. S'il a été attesté que les restaurants collectifs achètent plus de "produits durables et de qualité", l'objectif de 50% de leurs achats consacré à ce type de produits est loin d'être atteint : 27,5% en 2022. Ce chiffre représente tout de même d'une progression de 4,5% par rapport à l'année précédente. Cette quantité de produits durables comprend 13,1% de produits bio.

Il y a des variations en fonction des secteurs : c'est dans l'administration que le taux d'approvisionnement en produits de qualité est le plus élevé avec 35% de "produits durables et de qualité" en moyenne. A l'inverse, il est au plus bas dans les établissements de santé, avec seulement 15%. Dans l'enseignement, c'est en primaire que les produits de qualité sont les plus présents, avec 42,8%. Toutefois, c'est ensuite décroissant jusqu'au supérieur : la moyenne pour le milieu scolaire se situe ainsi à 28,9%.

A quoi va ressembler la cantine en 2024, 2025 et ensuite ? Pour les années à venir, l'objectif est toujours de 50% de produits durables et de qualité. Les produits bio devraient notamment être davantage incorporés aux menus dans les écoles ou les universités où le but est d'atteindre les 20% de tels aliments. Avec l'exigence de 60% de produits durables et de qualité pour la viande et le poisson, inscrite dès le 1er janvier 2024, ces mets pourraient être davantage servis dans les cantines. Des produits issus du commerce équitable pourraient aussi faire leur arrivée, pour respecter le nouveau cahier des charges.

Cette volonté de faire progresser la qualité de la restauration collective a évidemment un coût. Selon le rapport, le surcoût moyen se situerait entre trente et soixante-sept centimes par repas, selon les secteurs. Pour les écoles par exemple, le coût moyen d'un repas est de l'ordre de 2 euros, cela représente donc une augmentation moyenne de 20% de ce prix.