Rappel de produit : Ce poulet vendu dans toute la France ne doit pas être consommé

Rappel Conso alerte sur des cuisses de poulet commercialisées chez Lidl qui pourraient être contaminées par la Listéria.

Le site gouvernemental Rappel Conso a lancé l'alerte ce jeudi 28 mars sur des cuisses de poulet vendues dans plus de 50 magasins de l'enseigne Lidl répartis sur toute la France. Ces produits seraient contaminés par la Listéria. Le produit en question sont les "2 cuisses de poulet fermier blanc Label Rouge 550g", comme le précise la fiche de Rappel Conso. Ce produit de la marque Etal du volailler a été commercialisé entre le 8 mars et le 20 mars 2024. Rappel Conso a publié la liste des magasins concernés, principalement situés dans l'ouest de la France.

Les produits rappelés sont identifiables par le numéro GTIN suivant : 20928865. Les lots concernés par ce rappel sont ceux portant le numéro "5044092272". Les dates limites de consommation des produits rappelés sont affichées au 17, 18 et 20 mars 2024. Tous possèdent la marque de salubrité "FR 53.121.001 CE". Rappel Conso indique que ces produits ont aussi pu être vendus dans d'autres enseignes. Il convient donc de vérifier attentivement la marque du produit et les numéros listés ci-dessus. Les consommateurs en possession de ce produit peuvent contacter le numéro "0800900343" pour plus de détails. Les clients concernés pourront obtenir un remboursement. La procédure de rappel est en cours jusqu'au 12 avril 2024.

Le site du gouvernement indique que le produit ne doit pas être consommé et doit être détruit. Comme le rappelle l'organisme, la bactérie présente dans les cuisses de poulet, la listeria, est responsable de la maladie de la listériose. Rappel Conso précise que les consommateurs en possession de ce produit qui présenteraient des cas de "fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures" sont encouragés à contacter leur médecin. Le site explique que la listériose "est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines". Dans ses formes les plus graves, elle peut provoquer des "des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte". Les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont un public particulièrement sensible à surveiller.