Le nombre de baptême en forte hausse en France : comment expliquer ce regain ?

Selon la Conférence des évêques de France, le nombre de baptêmes d'adultes à Pâques en 2024 sera en hausse de 31% par rapport à 2023.

C'est une tendance qui s'observe depuis 2021 : le nombre de baptêmes est en augmentation en France. Selon la Conférence des évêques de France, 7 135 adultes devraient être baptisés à Pâques, soit une hausse de 31 % par rapport à 2023. L'instance, qui réunit les représentants de l'Eglise catholique, annonce également que cette hausse touche particulièrement les jeunes de 18 à 25 ans. Ils représentent désormais 36% de la totalité des personnes adultes baptisées. Ils étaient 23% avant la pandémie de Covid-19. Chez les adolescents âgés de 11 à 17 ans, le nombre de baptêmes augmente de 50 % en France cette année. Dans certains diocèses, la hausse des demandes de baptême, tous âges confondus, est encore plus importante. Pour celui de Saint-Claude, situé dans le Jura, c'est 200 % de plus par rapport à 2023.

La religion est un sujet "moins tabou"

"Il y a une tendance de fond dans la société française, dans les jeunes générations qui abordent de manière plus décomplexée la question de l'expérience religieuse et la quête de sens", analyse le père Daniel Blaj, responsable du catéchuménat des adultes en Alsace, interrogé par BFMTV. Selon lui, le modèle de transmission de la foi a évolué : "on transmettait la foi à l'intérieur d'une tradition familiale (...) de manière automatique. On passe maintenant à un autre modèle où l'expérience correspond à un questionnement". Selon Catherine Chevalier, directrice du Service national de la catéchèse et du catéchuménat de l'Eglise catholique française, le sujet de la religion est "moins tabou, peut-être que dans les générations précédentes".

L'enquête de la Conférence des évêques de France rapporte également que le nombre de personnes "issues de familles sans religion" augmente de manière significative : cela représente un quart des catéchumènes adultes.

Cependant, l'Eglise catholique reste en perte de vitesse. 200 000 personnes se sont fait baptiser en 2019, contre 400 000 en 2000. Le nombre de baptisés issus de familles de tradition chrétienne diminue également : 61 % en 2024, contre 69 % en 2023.