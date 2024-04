Comment savoir si l'on a des PFAS à la maison ?

Très présents dans votre intérieur, les PFAS, ces polluants éternels peuvent se cacher dans vos poêles antiadhésives ou encore vos produits cosmétiques.

Ce jeudi 4 avril 2024, les députés examinent la proposition de loi visant à "protéger la population des risques liés aux PFAS", ces polluants éternels présents dans certains ustensiles de cuisine et jusque dans les textiles imperméables. Le texte est inscrit à l'ordre du jour par le groupe Ecologiste à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi de Nicolas Thierry a été adoptée en commission du développement durable, mercredi 27 mars dernier, mais dans une version allégée. Les débats devraient davantage faire rage ce jeudi dans l'hémicycle. Si la proposition de loi venait à être adoptée, l'utilisation de la majorité des PFAS pourrait être interdite à partir de 2025.

Certaines poêles et eaux minérales visées

Les PFAS ont fait l'objet d'une large médiatisation ces derniers mois en raison de leur potentiel de contamination massive de la population et de leur dangerosité pour la santé humaine. Un nouveau document de l'Agence de sécurité nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), dévoilé par France Info et Le Monde ce jeudi, pointe justement du doigt la contamination de certaines eaux minérales naturelles vendues en bouteille. Elle concerne des eaux du groupe Nestlé : Perrier, Vittel, Contrex et Hépar qui contiennent, entre autres, des PFAS. Le problème, c'est que ces fameux "polluants éternels" sont présents partout dans notre quotidien et sont potentiellement cancérogènes.

Les PFAS sont tout d'abord présent dans certains ustensiles de cuisine. Notamment dans les poêles en Téflon, un revêtement antiadhésif, pratique mais qui contamine les aliments lorsque des fines particules se détachent après de nombreuses utilisations, ou un contact trop appuyé avec la lame d'un couteau. Plusieurs solutions existent pour se passer de ce type d'ustensile. En effet, l'inox, la fonte, le cuivre, le fer ou l'acier disposent de revêtements plus sains même s'ils sont plus délicats à entretenir.

Les produits cosmétiques et la céramique pointés du doigt

Ils sont également présents dans certains cosmétiques comme dans la majorité des produits perfluorés. Ici, les PFAS apparaissent sous forme de résidus ou de traces pouvant irriter la peau. Les emballages alimentaires plastifiés, eux aussi, peuvent contenir des PFAS. Les pailles en carton et les boîtes à pizzas sont notamment dans l'oeil du cyclone. À l'échelle européenne, une directive qui entrera en vigueur en 2026 et vise à interdire les polluants dans les emballages en contact avec des aliments. Enfin, les PFAS peuvent aussi être utilisés pour étanchéifier les tissus de votre canapé préféré ou de vos vêtements de sport imperméables. Pour savoir si votre coupe-vent en contient, lisez son étiquette. Les labels bluesign, Oeko-Tex ou Green Shape sont en principe gages de sûreté.

Attention, si le revêtement en céramique s'est démocratisé ces dernières années, notamment pour mijoter de bons petits plats, et qu'il est généralement présenté comme "sans PFAS", il n'en est rien. D'après un test réalisé en janvier 2024, l'UFC-Que choisir a identifié 3 PFAS sur les 70 recherchés dans la Renew One de Tefal (en céramique). Si les quantités retrouvées sont minimes, il reste indispensable de se méfier de ces indications "sans PFAS" qui pourraient s'avérer être trompeuses.