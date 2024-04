Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 6 avril 2024, 3 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

LOTO. La FDJ mettait en jeu trois millions d'euros à l'occasion de son tirage du Loto de ce samedi 6 avril. Pour savoir si vous êtes l'heureux gagnant, découvrez sans plus attendre les résultats.

Trois millions d'euros étaient sur la table ce samedi à l'occasion du tirage du Loto de la Française des Jeux. Si vous êtes nombreux à avoir tenté votre chance dans l'espoir de décrocher le jackpot, l'un d'entre vous a eu la chance de découvrir la combinaison gagnante. Pour savoir si vous êtes l'heureux(se) gagnant(e), découvrez sans plus attendre les résultats du tirage, de la combinaison gagnante aux 10 codes LOTO en passant par le Joker+ et le résultat du second tirage.

Tirage du 06/04/2024 2 - 6 - 27 - 36 - 43 Chance : 5

Joker+ 7 119 362

Option 2nd tirage : 1 - 10 - 12 - 17 - 23

10 codes gagnants : C 2093 8715 - F 2301 6182 - I 0317 8959 - N 1584 3295 - N 4547 5877 - O 3582 3284 - O 3878 6710 - Q 8661 2236 - R 8072 0182 - S 5233 4289

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Pour cela rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de six numéros. Les cinq premiers sont à choisir de 1 à 49, et le sixième, le numéro chance, doit être compris entre le 1 et le 10. La cagnotte vous sera par la suite attribuée, si et seulement si, vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante. Mais attention, le Loto étant un jeu de hasard, il vous faut donc croire en votre bonne étoile. En effet, vous avez une chance sur... 19 068 840 de toucher le jackpot. Alors, à vos grilles !