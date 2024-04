Jusqu'à l'interdiction des bains ! Ce département français prend des mesures radicales pour lutter contre la sécheresse

Après deux étés de fortes sécheresses dans le département, les Pyrénées-Orientales ont décidé de prendre des mesures radicales, parmi lesquelles l'interdiction des bains dans les hôtels.

Les Pyrénées-Orientales, dans le Sud-Ouest de la France, s'attendent à une potentielle nouvelle sécheresse cet été. Depuis deux ans, le département, qui est le plus sec de France, doit faire face à un climat aride à l'arrivée pendant cette période. C'est la raison pour laquelle, cette année, des mesures drastiques ont été décidées. La préfecture départementale et l'Union des métiers de l'industrie hôtelière ont donc signé une charte inédite comprenant une trentaine d'engagements.

Dès cet été, les bouchons de baignoire seront enlevés de toutes les chambres d'hôtel. L'objectif est d'inciter les visiteurs à privilégier les douches afin d'économiser de l'eau. Des robinets à faible débit vont aussi être installés dans tous les hôtels. Les bacs à glaçons servant habituellement à rafraîchir les boissons alcoolisées comme le vin ou le champagne seront également supprimés. Cette eau n'est en effet pas réutilisée après que les glaçons aient fondu, pour des raisons d'hygiène. Les restaurants et les hôtels devront donc utiliser des plaques rafraîchissantes qui peuvent être réutilisées. Ce changement pourra permettre d'économiser près d'1,5 million de litres d'eau par semaine dans les Pyrénées-Orientales. Les piscines des établissements dépendant de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière devront également être bâchées la nuit. L'objectif est de réduire de 80% l'évaporation de l'eau.

Les clients devront aussi être sensibilisés. Il sera possible de leur proposer un "tarif vert" : en payant moins cher, les serviettes et le linge de la chambre seront changés moins régulièrement.

Réduire de 50% la consommation d'eau d'ici 2030

L'objectif de cette charte est la "réduction globale et durable de la consommation d'eau" d'ici 2030, soit 50% de la consommation en moins par rapport à 2023. Désormais tous les nouveaux projets de construction ou de rénovation dans l'hôtellerie devront intégrer un système de récupération et de recyclage de l'eau. Les cycles de lavages seront réduits et l'eau de ceux-ci devra être réutilisée.