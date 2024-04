Ces chiffres effrayants sur les jeunes et la lecture

Une étude Ipsos pour le Centre national du Livre a été publiée ce mardi 9 avril. Elle souligne que les jeunes âgés de 7 à 19 ans sont de moins en moins nombreux à lire.

Une enquête Ipsos menée avec le Centre national du Livre concernant les jeunes et la lecture a été publiée ce mardi 9 avril. Les jeunes seraient de moins en moins nombreux à lire. En 2016, les 7-19 ans étaient 90% à déclarer lire des livres pour l'école ou le travail. En 2024, ils sont 84%. Pour les lectures personnelles, les jeunes décrochent à partir de 10-12 ans. Les garçons sont ceux qui se désintéressent le plus de la lecture. Ils ne sont plus que 50% à lire par envie personnelle à partir de 16 ans.

Concernant la régularité, les chiffrent baissent également. 32% des jeunes interrogés affirment lire "tous les jours ou presque" pour leur loisir. Ils étaient 36% en 2022. 19% des 7-19 avouent ne pas aimer lire. Une part qui augmente chez les 16-19 ans : ils sont 31% soit 10 points de plus qu'en 2022.

L'étude compare également le temps passé sur les écrans au temps passé à lire. Les écrans (sauf les livres audios ou numériques et les écrans utilisés dans le cadre de l'éducation), sont utilisés en moyenne pendant 5h10 par jour par les 16-19 ans. Une tranche d'âge qui lit 1h25 par semaine en moyenne.

"Un millefeuille de mauvaises nouvelles"

C'est "Un millefeuille de mauvaises nouvelles", selon Étienne Mercier, directeur du département Santé & Opinion d'Ipsos, qui est à l'origine de l'enquête. "Les enfants reproduisent aussi beaucoup les comportements qui sont ceux des adultes qui les entourent", a réagi Régine Hatchondo, présidente du Conseil National du Livre sur BFMTV. Elle demande aux adultes de donner l'exemple.

En revanche, 44% des jeunes déclarent lire des livres numériques. Un chiffre en progression : ils étaient 33% en 2022. Même chose pour le livre audio : 42% en écoutent, contre 21% en 2016. Ils sont particulièrement nombreux chez les moins de 10 ans. Le livre reste le premier poste d'achat des 7-19 ans, notamment grâce au Pass culture. Celui-ci a été utilisé par 45% des garçons et 72% des filles. Il est à destination des 15-18 ans.