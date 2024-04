Les postiers préfèrent cette activité à la livraison du courrier

Pour tenter de compenser la nette perte de vitesse de son activité de livraison du courrier, La Poste envisage de développer massivement ce nouveau service dans les dix ans à venir.

Le courrier traditionnel à la peine. En 15 ans, trois fois moins de lettres ont été envoyées. Actuellement, 17 % du chiffre d'affaires de La Poste provient du courrier, alors qu'il représentait 70 % en 1990. Pire, ce niveau devrait encore baisser dans les mois à venir pour atteindre 15 % à la fin de l'année 2024. Un constat qui a poussé La Poste a se réinventer et trouver de nouvelles solutions de financement en explorant d'autres marchés.

"L'apogée en volume, en nombre de lettres, c'était en 2008 avec 18 milliards de lettres. L'année passée, nous avons livré six milliards de lettres et dans nos projections, on sera encore autour de trois milliards de lettres à la fin de la décennie" indiquait Philippe Dorge, directeur général adjoint de La Poste à France Info en janvier dernier. Alors, pour devenir moins dépendante de son activité de courrier, La Poste doit désormais innover. Voilà pourquoi, elle va, petit à petit, se consacrer à une toute nouvelle activité.

Il s'agit de la livraison de repas à domicile. Cette nouveauté fera partie intégrante de la stratégie de La Poste pour la prochaine décennie. Si le groupe est aujourd'hui porté par le livraison de colis et les services financiers avec la Banque Postale, son directeur général Philippe Wahl regrettait ce mercredi 10 avril, lors de son audition par la commission des Finances du Sénat la dégringolade de son activité de courrier en moins de 25 ans.

Alors, la livraison de repas pourrait-elle permettre à La Poste de retrouver de l'allant ? Aujourd'hui, La Poste livre plus de 15 000 repas par jour. Et en 2023, le groupe en a livré 5 millions. Dès cette année, il entend bien doubler le chiffre d'affaires provenant de cette nouvelle activité. À l'horizon 2025, ce sont pas moins de 65 000 facteurs qui auront la responsabilité de la livraison des repas comme activité principale. Comme indiqué par France Info, "ce service est assuré en partenariat avec les centres communaux d'action sociale (CCAS), les hôpitaux et des restaurateurs spécialisés". L'opération est majoritairement orientée vers les séniors.

"Notre modèle, c'est la mutualisation. D'avoir des facteurs qui livrent à la fois les Colissimo et, en plus et de façon complémentaire, des nouveaux services de proximité. C'est ce modèle de multi-activités, multi-métiers qui fera l'avenir du métier de facteur" assure Philippe Dorge dans les colonnes de France Info. Si la Cour des comptes a salué les réformes entreprises par La Poste dans un rapport paru en mai dernier, elle ne constitue pas encore, pour elle, "une solution pérenne".