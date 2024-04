Auchan, Leclerc... Du poulet rappelé partout en France, quels sont les risques ?

Plusieurs morceaux de poulet potentiellement contaminés à la Listeria one été rappelés par les magasins Auchan, Leclerc, Intermarché et Netto. Un remboursement est possible en magasin.

Un rappel massif. Le site gouvernemental Rappel Conso a annoncé, mercredi 17 et jeudi 18 avril, que différentes marques de poulet vendues en ailes ou en cuisses étaient rappelées après la découverte d'une contamination à la Listeria. Plusieurs magasins sont concernés : Auchan, Leclerc, Intermarché et Netto. Pour Auchan, un "dépassement du critère d'alerte sur le germe listeria monocytogenes" est annoncé. Pour les trois autres enseignes, c'est la détection du germe de la listera qui a déclenché l'alerte.

Des ailes de poulet concernées chez Auchan

Chez Auchan, le produit concerné est le paquet de huit ailes de poulet, il s'agit du lot 0244091521. Il a été commercialisé entre le 21 mars et le 3 avril 2024 dans toute la France. Sa date limite de consommation est comprise entre le 1er et le 3 avril. Mais l'enseigne n'est pas la seule concernée.

Un rappel qui touche tous les magasins Intermarché

En effet, les magasins Leclerc de quatre départements de Normandie (Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime) sont aussi concernés. Il s'agit ici de cuisses de poulet de la marque Le Gaulois . Les magasins de Vire, Le Neubourg, Coutances, Saint-Pierre et Gonfreville sont concernés. La commercialisation a eu lieu entre le 1er et le 11 avril, le numéro de lot à identifier est le 0244091716. La date limite de consommation, elle, est affichée au 11 avril prochain.

Le magasin Intermarché est aussi touché dans le cadre de la vente de barquettes de quatre cuisses de poulet de la marque Volaé. Le numéro de lot est le suivant : 0244091716. La commercialisation a eu lieu entre le 2 et le 9 avril 2024 et la date limite de consommation est fixée au 9 avril. Attention, tous les établissements Intermarché de France sont dans le viseur. Enfin, la firme Netto, hard-discounteur du groupe Intermarché n'échappe pas à la règle. Le numéro de lot est le 0244091716 vendu du 3 au 11 avril. La date limite de consommation est le 11 avril 2024. Tous les magasins Netto sont concernés par ce rappel.

Un remboursement en magasin

La listériose peut s'avérer être dangereuse pour l'humain. Il est possible de ressentir de la fièvre, des maux de tête, ainsi que des courbatures. "Le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines" précise le site du gouvernement. "Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales" peuvent également intervenir. Les personnes ayant consommé ces morceaux de poulet peuvent, en cas de doute, consulter leur médecin traiter en signalant cette consommation. Les clients ayant acheté les produits concernés peuvent, eux, les détruire, ou les rapporter en magasin pour être remboursés.