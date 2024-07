QR code à Paris pendant les JO 2024 : comment accéder à la cérémonie d'ouverture ?

Billet, QR code, Pass Jeux ou pièce d'identité. Quels documents sont nécessaires pour accéder à la cérémonie d'ouverture ce vendredi 26 juillet et aux sites olympiques dans Paris ?

Alors que les premières épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024, ont déjà commencé, c'est ce vendredi 26 juillet que débute officiellement cette nouvelle olympiade. La cérémonie d'ouverture se déroule le long de la Seine, ce vendredi, pour un spectacle organisé en plein air et en dehors d'un stade pour la première fois de l'histoire des Jeux. Mais à cérémonie historique, dispositif historique. Les spectateurs et les riverains ont déjà pu constater la présence de barrières de sécurité un peu partout autour des quais de Seine et pour se rendre à la cérémonie ce soir, plusieurs autres mesures visant à garantir la sécurité de l'événement sont mises en place.

Si la cérémonie ne doit commencer qu'à partir de 19h30, les spectateurs munis de place pour assister au spectacle sont invités à se rendre sur place 4 à 5 heures avant le début du show. Un billet électronique doit être obligatoirement présenté pour pénétrer dans le périmètre de sécurité de la cérémonie, mais le QR code n'est pas demandé. Les spectateurs doivent tout de même présenter une pièce d'identité valide (CNI, passeport, permis de conduire). Et seule la pièce d'identité enregistrée sur l'application "France identité" est acceptée comme pièce d'identité numérique.

La règle diffère en revanche pour ceux qui n'assistent pas à la cérémonie. Seuls les riverains et les professionnels (piétons ou cyclistes) munis d'un laissez-passer numérique pourront pénétrer les lieux. Tous les autres, même munis d'un QR code, ne seront pas autorisés à circuler.

Où le QR code est-il obligatoire ? Et jusqu'à quand ?

Le périmètre dans lequel le QR code est obligatoire évolue selon les dates. C'est entre le 18 et le 26 juillet que la zone de sécurité est la plus étendue : elle longe la Seine, du Trocadéro jusqu'à la porte de Bercy en passant par le Louvre, le jardin des Tuileries ou encore l'île de la Cité. Les alentours du village olympique en Seine-Saint-Denis sont aussi concernés. Dans ce périmètre la circulation motorisée est interdiction sauf dérogation et pour les pétions ou les cyclistes la présentation d'un QR code est indispensable jusqu'au vendredi 26 juillet à 13 heures.

Après la cérémonie d'ouverture, qui doit prendre fin tard dans la soirée du vendredi 26 juillet, certaines zones grises seront maintenues en étant resserrées aux alentours des sites des épreuves des Jeux olympiques, du 27 juillet au 11 août, et des Jeux paralympiques, du 29 août au 8 septembre. Le site du gouvernement précise que "ces sites ne seront accessibles qu'aux détenteurs d'un billet spectateur ou d'une accréditation Paris 2024", mais que le plateforme délivrant le QR code "permettra prochainement d'effectuer une demande de laissez-passer pour accéder au périmètre de sécurité mis en place autour des sites des épreuves".

© Préfecture de police de Paris

Si le QR code est obligatoire dans les zones grises, quid des zones rouges ? Elles sont accessibles pour les piétons et les cyclistes même sans Pass Jeux, en revanche elles sont interdites aux véhicules motorisés du 18 au 26 juillet, sauf en cas de dérogation. Une exception est prévue pour le jour de la cérémonie d'ouverture puisqu'à partir de 13 heures, le vendredi 26 juillet, seules les forces de sécurité et les secours pourront accéder à ce périmètre en véhicule motorisé.

Comment se procurer le QR code ?

Une seule plateforme permet d'obtenir le QR code du Pass Jeux : le site officiel pass-jeux.gouv.fr. Toutes les personnes amenées à circuler en zone grise durant la période des JO peuvent vérifier qu'elles sont bien concernées par la demande de Pass et l'effectuer. Il est nécessaire de renseigner plusieurs informations comme son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance et fournir des justificatifs en fonction de la nature de votre demande (justificatif de domicile, attestation employeur...).

Mais la demande doit être réalisée plusieurs jours à l'avance, car une fois réalisée un délai est nécessaire pour obtenir le QR code en raison des enquêtes administratives. Il faut enfin télécharger ou imprimer le QR code pour le présenter aux autorités ou aux points de contrôle. Outre le QR code, des dérogations sont accessibles pour les riverains, les clients d'hôtel ou encore les professionnels.

Un QR code est-il nécessaire pour les spectateurs des JO ?

Le QR code est obligatoire pour entrer dans les zones sécurisées pour les JO : les abords de la cérémonie d'ouverture mais aussi les sites des épreuves. Seulement, les personnes munies de billets pour aller assister aux compétitions n'auront pas besoin d'un QR code pour pénétrer dans ces zones sécurisées. Les billets des JO font office de Pass : il suffit donc de présenter le QR code présent sur le billet comme l'assure le site du gouvernement. Attention toutefois car seule la présentation du billet et de son QR code dans sa version numérique, notamment avec l'application Paris 2024 Tickets avec son smartphone, sera recevable : "Seule la présentation du billet depuis l'application sera acceptée lors du contrôle d'accès", indique le site d'aide des Jeux olympiques.