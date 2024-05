Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 15 mai 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Six millions d'euros étaient en jeu ce mercredi soir. Le tirage du Loto a eu lieu. Avez-vous trouvé les résultats du jour ?

En ce mercredi 15 mai 2024, la Française des jeux proposait un nouveau tirage du Loto. On était, certes, loin des près de 49 millions d'euros remportés mardi soir par un joueur qui avait tenté sa chance au tirage de l'Euromillions dans l'Hexagone. Néanmoins, six millions d'euros, cela restait une somme tout à fait honorable, permettant largement, en cas de victoire, de couler des jours heureux. Le tirage du Loto a eu lieu un peu avant 21 heures. Découvrez sans plus attendre les résultats du jour :

Tirage du 15/05/2024 9 - 15 - 16 - 20 - 21 Chance : 1

Joker+ 0 449 434

Option 2nd tirage : 1 - 18 - 40 - 41 - 46

10 codes gagnants : V 7385 1175 - P 3082 8668 - F 7536 5003 - D 6241 0859 - U 2813 7481 - S 0747 2842 - D 4056 2066 - J 6665 6359 - C 4328 8250 - O 3667 1930

Prochain rendez-vous : samedi. Sept millions d'euros seront en jeu. Il est possible de jouer dès maintenant. Vous ne savez pas sur quels chiffres parier ? Faites confiance à votre instinct ! Ou aux bonnes ondes dont semblent profiter certains chiffres ces derniers temps. Par exemple, les 2, 8, 17, 28 et 35 sont sortis mardi soir au tirage de l'Euromillions. Des chiffres qui pourraient donc être susceptibles de ressortir ou, à l'inverse, qui ne devraient pas ressortir avant longtemps. Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'à 20h15 le jour J pour valider votre grille. Le tirage aura lieu dans la foulée, vers 20h45.

Pour ceux qui souhaiteraient tenter de remporter un jackpot avant samedi, sachez que la Française des jeux organisera un tirage EuroDreams demain soir. L'opportunité, pour celui ou celle qui aura assez de chance, de gagner jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Vendredi, un nouveau tirage de l'Euromillions sera proposé par la Française des jeux et ses collègues européens. Une cagnotte de 17 millions d'euros sera alors mise en jeu. À noter qu'il est déjà possible de tenter sa chance pour ces différents tirages.