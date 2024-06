VIDEO. 80 ans du Débarquement : suivez en direct les commémorations

Ce jeudi 6 juin marque le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie. Suivez en direct les commémorations en présence du président de la République Emmanuel Macron et des principaux dirigeants occidentaux.

Ce jeudi 6 juin, jour anniversaire du D-Day, les commémorations débuteront avec la traditionnelle cérémonie au mémorial britannique de Ver-sur-Mer (Calvados) en présence d'Emmanuel Macron et du roi Charles III à partir de 10h20. Le chef de l'Etat enchaînera par une cérémonie au cimetière américain de Colleville-sur-Mer avec son homologue américain, Joe Biden à 12h30.

Cérémonie internationale à Omaha Beach à 15h30

Entre temps, toujours pour rendre hommage aux forces qui ont joué un rôle crucial dans le succès du Débarquement, une cérémonie canadienne se tiendra à Courseulles-sur-Mer, en présence du premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Cet après-midi, se tiendra la cérémonie internationale à Omaha Beach pour honorer les soldats des différentes nations qui ont combattu ensemble, dès 15h30. Joe Biden, le prince William pour le Royaume-Uni, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky seront présents, au même titre que de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement.

De 99 à 107 ans : 200 vétérans américains présents

Si la Russie ne sera pas représentée à Saint-Laurent-sur-Mer, "nous avons toujours reconnu et rendu hommage à la contribution décisive du Front de l'Est dans la victoire finale contre le nazisme. Et nous le ferons à nouveau en 2024 dans le cadre des commémorations du débarquement du 6 juin" précise le Palais de l'Elysée.

Au total, lors de ces trois jours de commémorations, 200 vétérans américains âgés de 99 à 107 ans, héros du Débarquement de 1944, seront présents sur le sol français. Arrivés le 3 juin, ils repartiront de Normandie le 12 juin prochain.