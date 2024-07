Canicule : quand et où va-t-il faire le plus chaud ?

Le début de semaine va être très chaud et ensoleillé. Une alerte orange canicule a été déclenchée par Météo France.

L'été est bien là et le mercure est particulièrement élevé en cette dernière semaine de juillet. Dans son dernier bulletin, Météo France place treize départements en vigilance orange pour canicule, du dimanche 28 juillet à midi jusqu'à au moins lundi 29 juillet. Cette alerte concerne la Gironde, les Landes, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Corrèze, le Tarn, la Haute-Savoie, la Savoie et la Haute-Corse. Mais le reste du territoire ne sera pas en reste niveau chaleur. La seule différence majeure sera la température la nuit, qui ne descendra que de quelques degrés.

Dans la nuit de dimanche à lundi, il fera 27°C à Biarritz et à Bordeaux, 26°C à Nice, 25°C à Marseille et 24°C à Ajaccio. Dans le nord, la nuit sera synonyme de fraîcheur avec 14°C à Chaumont, 15°C à Rouen, 16°C à Amiens et 17°C à Strasbourg.

La journée de lundi

Le soleil sera au rendez-vous dans toute la France lundi. Les températures avoisineront les 30°C partout sur le territoire. Selon les prévisions de Météo France, Bordeaux sera la ville où il fera le plus chaud avec 37°C attendus, suivie de Toulouse, Limoges, et Gap où il fera 36°C. Au nord de la Loire, il fera chaud aussi, avec des températures plus supportables. Le minimum est à 27°C à Belfort, Strasbourg, Metz, Reims, Lille, et Cherbourg.

Le reste de la semaine sera également synonyme de chaleur partout en France, bien qu'un voile nuageux traversera le territoire d'ouest en est. Des orages et de la pluie sont attendus à partir de mercredi 31 juillet dans la soirée. Le temps sera maussade jusqu'à samedi 3 août dans l'après-midi. Ces quelques jours de pluie feront descendre le mercure, avec des différences de plus de 10°C dans certaines régions. C'est le cas notamment à Biarritz où il ne fera plus que 23°C samedi.