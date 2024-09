Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 23 septembre 2024, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? Il est possible que cela arrive ce soir à l'un des participants. Réponse au moment des résultats du tirage Loto.

Cinq millions d'euros sont mis en jeu ce lundi 23 septembre 2024. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter de trouver les résultats gagnants. Au-delà, la grille sera validée pour un autre tirage du Loto, soit le suivant qui aura lieu mercredi, soit celui de samedi prochain. Problème, on ignore encore quel sera le montant de la cagnotte du jour, et il pourrait être moins élevé. Quoi qu'il en soit, ce lundi soir, le tirage du Loto aura lieu vers 20h45. Le résultat sera communiqué ici même vers 21 heures environ. À noter que la grille est vendue 2,20 euros. En cas de victoire, le gagnant pourrait multiplier sa mise par 2,27 millions.

Le saviez-vous ? Vendredi soir, le 27 septembre pour être exact, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront un tirage Euromillions avec un méga jackpot de... 130 millions d'euros. Une somme qui ne laisse personne indifférent. Comme pour n'importe quel tirage, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J. Mais pour ceux qui auraient peur d'oublier d'ici là, la Française des jeux propose d'ores et déjà de tenter sa chance en point de vente FDJ ou directement sur ses application et site internet. La grille composée d'une seule combinaison sera vendue au prix habituel de 2,50 euros. Avis aux amateurs !