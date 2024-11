Trois mesures radicales pour sécuriser le match France - Israël, et une consigne ferme de l'Etat hébreu

Le match de football organisé ce jeudi soir au Stade de France fait craindre des débordements importants. Des mesures très fortes ont été prises.

La rencontre est maintenue, mais la tension est encore palpable. Le match de football entre la France et Israël aura bien lieu au Stade de France, ce soir, jeudi 14 novembre à partir de 20h45. Une décision entérinée par le ministre de l'Intérieur, en dépit des craintes sur de possibles violences antisémites et les demandes d'annulations formulées par certains politiques, notamment des élus de La France insoumise. Des tensions ravivées par les violences survenues à Amsterdam jeudi dernier après un match opposant le Maccabi Tel-Avi à l'Ajax.

Les équipes de France et d'Israël disputeront donc leur match de Ligue des nations devant des spectateurs présents en tribune. Mais la rencontre sera marquée par une présence ultra-renforcée des forces de l'ordre : ils seront 4 000 policiers et gendarmes à être déployés aux abords du Stade de France et dans Paris. Dans le détail, 2 500 personnes sécuriseront l'enceinte du stade aidées par la présence de 1 600 stadiers mobilisés par la Fédération française de football à l'intérieur de l'infrastructure. Les 1 500 autres membres des forces de l'ordre patrouilleront dans les transports en commun et certains secteurs de la capitale fréquentés par les supporteurs. Les autorités françaises et franciliennes ont pris trois mesures fortes pour sécuriser ce match :

Un dispositif de sécurité préventif et drastique autour du stade : fermeture des commerces, dont les restaurants et les bars, qui entourent le parvis du Stade dès 15h45, soit cinq heures avant la rencontre, afin d'éviter au maximum les regroupements. L'accès au Stade de France est également sécurisé avec un double contrôle [et] un périmètre de sécurité autour du stade antiterroriste".

Un protocole très strict pour rentrer dans le stade : pour accéder à l'enceinte il faut présenter ses billets qui sont strictement nominatifs ainsi qu'une pièce d'identité. Une fouille et une palpation sont aussi obligatoires pour laisser pénétrer chaque individu à l'intérieur du stade. Plusieurs effets ont également été interdits : les sacs à dos, les contenants de liquide comme les bouteilles, les gourdes ou les canettes ainsi que les drapeaux palestiniens. Seuls les drapeaux français et israéliens seront autorisés pour supporter les équipes présentes sur le terrain.

Dans le stade, des grilles ont été installées au pied de toutes les tribunes, pour éviter toute intrusion sur la pelouse et empêcher la perturbation de la rencontre. Ces grilles avaient été placées au pied des virages lors de la finale de Coupe de France, en 2016, entre l’OM et le PSG, mais seulement dans les virages.

Seulement 20 000 supporteurs attendus

Israël a par ailleurs fait passer un message très ferme, en recommandant fermemant les ressortissants de l'Etat hébreu à éviter la rencontre et à ne pas se rendre à Saint-Denis pour ce match. La Fédération française de football attend, au maximum, 20 000 personnes au Stade de France pour la rencontre des Bleus contre l'équipe israélienne, très peu par rapport à la capacité de 80 000 places. Le record de la plus mauvaise affluence serait alors battu. Et sur ces milliers de supporteurs, seuls 100 à 150 devraient siéger dans les tribunes israéliennes accessibles aux personnes ayant acheté leur billet auprès de la Fédération israélienne de football. Parmi ceux-là, certains ont fait le voyage depuis l'Etat hébreu exprès. D'autres supporteurs israéliens résidant en France devraient être présents, mais ne siégeront pas dans ces tribunes.

C'est pour protéger ces supporteurs de violences antisémites, et plus largement pour éviter tout affrontement en marge du match, qu'autant de forces de l'ordre ont été mobilisées. "Il faut à tout prix éviter d'avoir les mêmes scènes chez nous", a expliqué une source sécuritaire au Parisien. "On sera regardé dans le monde entier. C'est comme pour les JO ou presque : il ne faut pas se rater."