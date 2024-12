Grève du 5 décembre : l'Education nationale particulièrement touchée, le point sur les perturbations

A l'appel des principaux syndicats, de nombreux personnels de l'Education nationale et plus largement la fonction publique sont en grève ce jeudi. Le mouvement s'annonce important.

Plusieurs organisations (CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) ont appelé à une journée nationale "d'action" et de "grève" ce jeudi 5 décembre. L'action s'annonce massivement suivie dans la fonction publique, notamment dans l'Education nationale. Les professeurs des écoles "ont répondu à l'appel à la grève des organisations syndicales" avec près de "65% de grévistes annoncés" dans le "premier degré", a annoncé le 3 décembre le FSU-SNUIpp, syndicat majoritaire du primaire.

En cause ? Tout d'abord, l'allongement du délai de carence de la fonction publique à trois jours, contre un actuellement. Cette mesure constitue le principal axe de contestation dans la fonction publique. "Le passage de 1 à 3 jours de carence et la baisse de l'indemnisation de l'arrêt maladie sont des mesures punitives comme si les fonctionnaires étaient coupables d'être malades alors même que les gouvernements successifs portent une lourde responsabilité dans la dégradation de leurs conditions de travail et, en définitive, de leur santé", précise un communiqué du FSU, UNSA Éducation, CFDT EFRP, CGT Educ'action, SNALC, SUD Éducation. Selon eux, la baisse du traitement engendrera une précarisation des agents, particulièrement chez les plus modestes et les femmes.

La grève sera aussi l'occasion de réclamer l'abandon de la réduction de 100 % à 90 % de l'indemnisation des congés maladie des fonctionnaires. Aussi, "les 4 000 suppressions de postes annoncées vont encore dégrader le quotidien de nos collègues dans les écoles, collèges et lycées. L'École publique est à un point de bascule, ces mesures vont la pousser dans le vide", fustige le communiqué. Rappelons toutefois que ces mesures, présentées par le gouvernement Barnier dans son plan d'économies pour le budget 2025, soit 1,2 milliard d'euros sur la fonction publique, ne sont plus garanties puisque le gouvernement a été renversé par une motion de censure.

Le mouvement a toutefois été maintenu et de fortes perturbations sont annoncés. De nombreuses classes sont fermées ce jeudi et les cantines sont également touchées. La police municipale ou encore le personnel hospitalier répondent aussi présents à l'appel à la grève. Les services administratifs dans les mairies et les conseils départementaux ou régionaux pourraient également être perturbés.

A cette même date, l'ensemble des syndicats de l'énergie ont appelé les salariés du secteur à la grève, notamment pour revendiquer une hausse des salaires. La Direction générale de l’aviation civile a appelé, pour sa part, les compagnies aériennes à réduire leur activité de manière "préventive". Des vols sont ainsi annulés ce jeudi.