Quand a lieu la minute de silence ? Comment se déroule le deuil national

Après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de Mayotte, une journée de deuil national a lieu, lundi 23 décembre. Entre actions symboliques et recueillement collectif, elle va être aussi l'occasion d'une minute de silence.

Emmanuel Macron l'a annoncé le 19 décembre dernier. En soutien aux victimes du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de Mayotte, une journée de deuil national décrétée par le président de la République va avoir lieu, lundi 23 décembre. C'est la première fois depuis 1930 qu'un deuil national est observé à la suite d'une catastrophe naturelle. L'événement est exceptionnel et n'a eu lieu qu'à dix reprises depuis les débuts de la Ve République. D'autres deuils nationaux en hommage aux victimes d'attentat (11 septembre, Charlie Hebdo, Bataclan, Nice) ou après les décès de présidents de la République (de De Gaulle en 1970 à Giscard d'Estaing en 2020) ont eu lieu par le passé. Le Premier ministre, François Bayrou a organisé les modalités de cette journée.

Si par le passé, les journées de deuils nationaux ont eu pour conséquence l'arrêt des activités du pays ou encore la fermeture des administrations ou des tribunaux, la situation a évolué depuis plusieurs années. Lundi, le deuil va se retranscrire via les symboles de la République. "Il existe peu de dispositions juridiques sur la façon dont doivent se tenir ces journées mais les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments et édifices publics", a indiqué le site Vie publique, rattaché au cabinet du Premier ministre. "Le deuil national n'est pas une cérémonie, à la différence de l'hommage national et des obsèques nationales", a-t-il ajouté.

Une minute de silence à 11 heures

En plus de ces symboles, une minute de silence va être observée à 11 heures. "Tous les Français seront invités à se recueillir à 11 heures", avait précisé Emmanuel Macron lors de l'annonce de cette journée de deuil national. "Il y aura une minute de silence dans tous les services publics et on invitera la population" à l'observer. "L'ensemble de nos citoyens doit pouvoir se joindre à cet hommage", a fait savoir le décret. "Les employeurs sont invités à permettre à leurs salariés d'y participer" et "les agents des services publics doivent pouvoir s'associer à cet hommage", a-t-il ajouté. Un hommage va avoir notamment lieu au palais du Luxembourg à la même heure en présence du président du Sénat, Gérard Larcher.