Météo : changement brutal de températures ce week-end, vous ne vous croirez pas en janvier

Pendant ce premier week-end de l'année, une différence de près de 10 degrés va être observée dans certains départements.

Alors que les fêtes de fin d'année ont été marquées par un temps plutôt doux, une perturbation traverse le pays depuis ce jeudi 2 janvier. Un air plus froid a envahi l'Hexagone et s'étend avec notamment le retour de gelées ce vendredi. Les températures sont ainsi tombées 3 degrés en dessous des normales de saison, selon La Chaine Météo. Le soleil se maintient toutefois sur la moitié nord et vers l'Auvergne et la Franche-Comté. Sur le reste du pays, le temps est plus nuageux.

Pour samedi, de la façade atlantique à l'Auvergne, un risque de pluie est annoncé et l'air froid subsistera avec des températures négatives dans la moitié nord et à l'est. Des gelées matinales sont ainsi prévues sur les 3/4 du pays, qui persisteront l'après-midi de la Normandie au Grand Est. En fin de journée, un risque de neige et de pluie verglaçante est même envisagé au nord de la Seine, des Hauts-de-France au nord de l'Alsace. Il faudra donc être prudent.

© La Chaine Météo

C'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'un changement radical est prévu. L'air froid va être chassé vers le Benelux et l'Allemagne. Les températures vont ainsi remonter très rapidement dans la nuit. Dans l'après-midi de dimanche, elles dépasseront les 10 degrés sur 90% du territoire, montant jusqu'à plus de 15 degrés dans les Pyrénées.

Plus précisément, Météo-France annonce 3 degrés à Paris samedi soir contre 10 degrés dimanche matin. En 24 heures, certains départements vont connaitre une hausse de près de 10 degrés : Météo-France prévoit 2 degrés à Brest samedi matin contre 14 dimanche matin, -3 degrés à Auxerre samedi matin contre 11 degrés 24 heures plus tard ou encore -1 degré à Lyon contre 8 degrés le lendemain.

De la pluie devrait tomber dimanche au nord de la Loire alors que de belles éclaircies illumineront le sud. Ce temps pourrait perdurer la semaine prochaine selon les tendances dévoilées par Météo-France : "Le temps devrait être perturbé et humide avec des passages pluvieux assez fréquents. Les températures seront proches voire supérieures aux normales de saison".