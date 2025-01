La pyramide du Louvre souffre d'un grave problème, les visiteurs en pâtissent

Une note confidentielle alarmante, révélée par Le Parisien, dévoile les problèmes dont souffre l'édifice du musée du Louvre et notamment sa pyramide.

Le Louvre est l'un des plus grands symboles de Paris. Le musée a encore accueilli 8,7 millions de visiteurs en 2024. Une fréquentation qui se maintient bien (8,9 millions en 2023), alors que l'édifice serait victime d'importantes dégradations. Dans une note confidentielle du 13 janvier adressée par Laurence des Cars à la ministre de la Culture Rachida Dati et dévoilée par Le Parisien, la directrice du musée du Louvre alerte sur "la réalité sévère de l'état de nos bâtiments trop sollicités", dont une bonne partie "arrive à un niveau d'obsolescence inquiétant". Des problèmes d'étanchéité ainsi que de températures sont pointés du doigt, pouvant affecter le bâtiment, les œuvres, mais aussi le personnel et les visiteurs.

Christian Galani, membre du bureau national du syndicat CGT Culture, dont il est le représentant au Louvre, a assuré à l'AFP qu'il "ne se passe pas un jour sans qu'on constate la dégradation du bâtiment, avec de la peinture qui s'effrite, des salles, réserves et espaces de travail parfois inondés, des pannes d'électricité et des retards de paiement des prestataires faute de budget". Des conditions qui obligent parfois à fermer certaines salles du musée.

La pyramide du Louvre "dépassée"

L'une des parties particulièrement touchées est la pyramide, pourtant symbole phare du musée. La directrice de l'établissement culturel déplore un monument "structurellement dépassé". L'édifice en verre inauguré en 1988 s'élève sur plus de 21 mètres sur une base carrée de 35 mètres de côté, une taille jugée insuffisante pour accueillir les plus de 8 millions de visiteurs qui se rendent désormais chaque année au Louvre. Elle avait été conçue en visant une capacité deux fois moins importante.

Par ailleurs, la pyramide souffre aussi du réchauffement climatique. "La conception de la pyramide révèle d'importantes lacunes : lors des journées de forte chaleur, l'effet de serre, créé par la verrière, rend cet espace très inhospitalier pour le public qui le traverse et les agents qui y travaillent. En outre, le traitement phonique de cet espace demeure très médiocre", explique la directrice du musée.

Parmi les solutions envisagées se trouve la création d'une entrée supplémentaire pour désengorger la pyramide. Elle pourrait être créée à l'extrémité opposée du musée, au niveau de la Cour Carrée et de la Colonnade de Perrault face à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Il s'agit d'une zone plutôt désertique, qui mène de la rue de Rivoli à la Seine. Une source proche du chef de l'État a en tout cas confirmé que "des discussions ont lieu entre la présidence, le ministère de la Culture et le Louvre, et le chef de l'État compte se saisir de ce dossier prochainement".