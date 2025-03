Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 26 mars 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Le jackpot de ce mercredi soir a dû susciter les convoitises. Neuf millions étaient promis à qui trouverait les résultats Loto.

Il n'y a pas qu'au tirage de l'Euromillions que la cagnotte grimpe ces dernières semaines ! Bien loin de pouvoir rivaliser avec le jackpot de l'Euromillions, celui du tirage Loto était plutôt conséquent ce mercredi soir. En effet, neuf millions d'euros étaient mis en jeu. Ce qui, pour ce jeu de hasard, commence a être plutôt intéressant. Quoi qu'il en soit, les résultats Loto sont désormais connus. Tout comme la répartition des gains. Mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient avoir remporté le tirage, il n'y a pas eu de grand vainqueur. En revanche, deux grilles ont été cochées correctement de presque tout le résultat du jour. Seul le numéro Chance n'est pas le bon. Chacun permet à son propriétaire de remporter 82 963,10 euros.

Tirage du 26/03/2025 4 - 11 - 19 - 21 - 41 / 7

Joker+ 1 273 454

Option 2nd tirage : 8 - 9 - 12 - 26 - 32

10 codes gagnants : C 2354 9807 - C 6496 3362 - D 4884 5234 - G 1602 5141 - H 8894 9968 - I 3933 1001 - I 8035 7957 - K 2344 0873 - P 2273 4482 - V 6133 7026

Pour les amateurs de belles cagnottes, le tirage Euromillions de vendredi est en revanche un rendez-vous incontournable ! Et pour cause, pour la toute première fois de l'histoire du tirage Euromillions, une incroyable cagnotte de 243 millions d'euros sera mise en jeu. Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance, il est possible de le faire sans plus attendre, que ce soit en point de vente FDJ, sur l'application ou le site de la Française des jeux. La grille cochée d'une combinaison de base est vendue 2,50 euros. C'est 30 centimes de plus que celle du Loto, mais en cas de découverte des bons résultats, les 30 centimes de plus seront bien compensés... En effet, le jackpot de ce vendredi est 27 fois plus élevé que celui de ce mercredi. À noter toutefois que vos chances de remporter le tirage Loto sont sept fois plus élevées que celles de trouver les résultats gagnants de l'Euromillions. Une information qui mérite tout de même d'être prise en considération !