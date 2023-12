Prix du gaz en forte baisse : "La crise de l'énergie est terminée"

Bonne surprise : le prix du gaz a baissé de plus de 13% sur les marchés de gros. Allez-vous bénéficier d'une remise ?

Le prix du gaz sur la bourse d'Amsterdam fait partie des prix les plus observés en Europe. Car c'est lui qui permet de prévoir ce que vont payer les consommateurs de gaz pour leur consommation. Et c'est une bonne nouvelle qui attend les particuliers. Entre le 12 novembre et le 10 décembre, le mégawattheure de gaz est passé de 45€ à 39€ soit une baisse de plus de 13%. Et, surtout, le gaz est revenu au prix où il était vendu en juillet 2021 soit quelques mois avant l'envahissement de l'Ukraine par la Russie.

Cette baisse des prix du gaz intervient alors que les stocks de gaz de l'Union européenne sont pleins, malgré l'arrivée du froid. En octobre et novembre, les prix du gaz sont restés relativement stables autour de 45 euros par mégawattheure, avec un pic début novembre à 48 euros.

John Kemp, le spécialiste du marché du gaz chez l'agence Reuters, considère que la baisse des prix du gaz ces derniers mois est suffisante pour déclarer que la crise énergétique est terminée. Il souligne que les réserves de gaz de l'Europe sont à des niveaux record, tandis que la consommation de gaz dans les grands pays de l'UE a diminué de 13 % au cours des neuf premiers mois de cette année, par rapport à la moyenne des dix années précédant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il note également que les prix de l'énergie ont considérablement chuté depuis leur pic en août 2022, quand le gaz coûtait 223 euros par mégawattheure.

Bien que les prix aient beaucoup baissé, Kemp souligne que les prix sont encore légèrement au-dessus du niveau de crise. Par exemple, entre 2015 et 2019, le prix d'un mégawattheure était de 23 euros et entre 2010 et 2014, de 32 euros. Kemp prévoit que les prix continueront de baisser l'année prochaine.

Qu'est-ce-que cela implique pour le consommateur ? Votre facture va-t-elle baisser immédiatement ? Non car les fournisseurs de gaz ont déjà pré-acheté le gaz que vous allez consommer dans les mois à venir. Ils ne bénéficient donc pas de la baisse des prix et ... vous non plus. Cependant, nous vous recommandons de commencer à suivre les offres promotionnelles des fournisseurs. En effet, avec la chute des prix il est probable que de nouvelles offres sortent sur le marché.

Il pourrait alors être très intéressant de changer de fournisseur pour bénéficier d'un meilleur tarif. Quand cela sera-t-il possible ? C'est à la fin de l'hiver et au tout début du printemps que les prix devraient être les meilleurs. En regardant les offres au mois de mai vous pourriez avoir de bonnes surprises. Plus l'hiver sera doux plus les surplus de gaz seront bradés aux premiers qui bénéficieront des promos.