Remise carburant, aides de la CAF, chèque énergie... Ce qui change au 1er avril

CHANGEMENTS AU PREMIER AVRIL. Ce 1er avril 2022 est marqué par de nombreux changements concernant vos finances personnelles. Chèque énergie, prime carburant, Caf, AAH.. Tour d'horizon des évolutions du printemps.

[Mis à jour le 1er avril 2022 à 15h00] Le début du printemps rime régulièrement avec changements. Et des changements, il y en a en ce 1er avril 2022. Revalorisations de certaines allocations, créations de remises exceptionnelles pour lutter face à la flambée des carburants, ou le top départ de la distribution du chèque énergie, les évolutions sont légion en ce début du mois d'avril. Vous souhaitez découvrir l'ensemble des changements qui concernent vos finances personnelles ce vendredi ? Les voici :

Cette aide sous forme de "remise sur le carburant" avait été détaillée le 16 mars dernier par le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse pour annoncer le plan de résilience économique. Le montant ne sera pas de 15 centimes par litre d'essence mais de 18 centimes par litre d'essence. "L'annonce initiale avait été faite hors taxe, a précisé le ministère des Finances interrogé par Le Parisien. Il faut ensuite ajouter la TVA qui est différente selon que l'on est en métropole, en Corse ou dans les DOM-TOM par exemple." En métropole, la remise sera dès lors de 18 centimes par litre de carburant, soit une économie attendue d'environ 11 euros pour un plein de 60 litres.

L'ensemble des carburants seront-ils concernés ? Oui, avait précisé Jean Castex mi-mars, à une exception : le bio-éthanol E85 peu impacté par la crise énergétique et le déclenchement de la guerre en Ukraine. En revanche, le Gaz naturel liquéfié et le GPL seront bien concernés. Ce coup de pouce, valable à chaque passage à la station essence, entrera donc en vigueur ce vendredi 1er avril et pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 31 juillet inclus.

Le chèque énergie est un dispositif permettant d'aider les foyers les plus précaires à régler leurs dépenses énergétiques. Son octroi est conditionné aux ressources du ménage, qui ne doivent pas dépasser un plafond, fixé en fonction du nombre de personnes à charge. Il n'y a aucune démarche à effectuer : le chèque énergie est envoyé par courrier, de manière automatique, généralement au printemps. Rappelons que le versement du chèque énergie ne s'effectue pas en même temps pour tous les bénéficiaires. En effet, sa distribution est répartie en fonction de votre département de résidence. Par exemple, cette année, les habitants du Pas-de-Calais seront servis les premiers, à l'inverse des Héraultais qui devront patienter un bon mois. Découvrez l'ensemble des départements qui bénéficieront du chèque énergie en premier, soit un versement compris entre le 30 mars et le 1er avril :

Aisne

Ardennes

Bas-Rhin

Corse

Eure-et-Loir

Gironde

Guadeloupe

Guyane

Isère

La Réunion

Martinique

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

Votre foyer compte plusieurs enfants et vous vous interrogez sur les prestations sociales et familiales auxquelles vous pouvez prétendre ? La Caisse des allocations familiales verse de nombreuses aides financières à destination des parents comme la prime de naissance, l'allocation de soutien familial, l'allocation de présence parentale (AJPP) ou encore la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). A partir de deux enfants, la CAF peut verser des allocations familiales, sous conditions de ressources.

Et justement, cette aide destinée aux familles de plus de deux enfants et de moins de 20 ans sera revalorisée de 132,08 euros en 2021 à 134,46 euros à compter du 1er avril 2022.

Emmanuel Macron souhaite conditionner le versement du RSA à un minimum d'activité. Cette contrepartie souhaitée par le candidat LREM a pour objectif de mener vers l'insertion et l'emploi. Elle devrait être de 15 à 20 heures par semaine. "Aujourd'hui, certaines personnes qui sont depuis longtemps au RSA n'arrivent plus à sortir de cette situation. Parce qu'il y a un effet de désocialisation" déclarait Richard Ferrand au micro de France Inter, mercredi 23 mars. Pour y remédier, le candidat LREM souhaite donc imposer une contrepartie au versement du RSA qui pourrait ressembler à un atelier de préparation au CV, une formation, une mise en situation professionnelle ou une immersion en entreprise.

En attendant, le montant du RSA sera bien revalorisé le 1er avril 2022. Une hausse estimée à 1,8% qui porterait le montant du RSA à 575,52 euros en 2022, contre 565,34 euros pour l'année précédente.

La prime d'activité est une allocation versée tous les mois par la CAF. Elle s'adresse aussi bien aux travailleurs qu'aux indépendants, fonctionnaires et apprentis. Son octroi est conditionné aux ressources du demandeur, qui ne doivent pas dépasser un plafond (lire plus bas). Le montant de la prime d'activité s'élève à 553,71 euros pour une personne seule et sans aide au logement. En moyenne, un allocataire reçoit 160 euros par mois. "La prime d'activité est versée chaque mois", indique-t-on sur le site de la CAF. "Les bénéficiaires de la prime d'activité doivent déclarer tous les 3 mois leurs revenus du trimestre précédent, dans l'Espace Mon Compte ou sur l'application mobile Caf-Mon Compte".

Cette prime d'activité sera revalorisée au 1er avril 2022 pour atteindre 563,68 euros pour une personne seule sans enfant. Un couple, lui, devrait toucher jusqu'à 845,52 euros en 2022, contre 830,57 euros en 2021.

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui vous permet d'avoir un minimum de ressources. Cette aide est attribuée sous réserve de respecter des critères d'incapacité, d'âge, de résidence et de ressources. Elle est accordée sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Son montant vient compléter vos éventuelles autres ressources. En 2022, le calcul pour les allocataires en couple est totalement réaménagé avec la création d'un abattement forfaitaire. Un abattement d'un montant de 5 000 euros sur les revenus du conjoint non bénéficiaire de l'AAH. Ajoutez à cela 1 400 euros par enfant à charge au sens des prestations familiales. Ce nouveau mode de calcul devrait bénéficier aux couples dont le conjoint de la personne handicapée dispose d'un salaire modeste. Cet abattement forfaitaire remplace l'ancien abattement proportionnel de 20% appliqué précédemment.

Et le montant de l'AAH va également bouger au 1er avril 2022. Une revalorisation de 903,60 euros à 919,86 euros est attendue pour cette année par rapport à 2021.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé un alléchant coup de pouce concernant Ma Prime Rénov'. En effet, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique de votre logement devrait profiter d'une prime de 1 000 euros pour le remplacement d'une vieille chaudière à énergies fossiles. Par quel autre système ? Une chaudière biomasse, à bois ou encore une pompe à chaleur. Mieux encore, cette prime pourrait atteindre jusqu'à 9 000 euros dans certaines situations. Une mesure qui devrait concerner tous les dossiers de demande d'aide déposés à partir du 15 avril jusqu'au 31 décembre 2022.

La période de trêve hivernale démarre au 1er novembre et s'achève au 31 mars de l'année suivante. Elle prend donc fin au 1er avril 2022. Elle est déterminante, puisqu'elle interdit toute expulsion locative. Si le propriétaire peut entamer des démarches, il ne peut employer la force ou recourir au concours des forces de l'ordre pour mettre ses locataires à la rue. Créée dans les années 1950, la trêve hivernale protège donc les plus modestes lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés financières en hiver, mais attention, tous les loyers et factures restent tout de même dus durant cette période !

Tous les locataires sont concernés par la trêve hivernale, indépendamment de leur situation personnelle et de leurs ressources. L'exception a trait aux "squatteurs", c'est-à-dire aux personnes qui sont entrées dans les lieux par voie de fait, sans l'accord du propriétaire et sans avoir signé de bail locatif. La loi Alur de 2014 avait assoupli cette mesure à l'encontre des squatteurs, mais la loi Elan de 2018 l'a rétablie. Les squatteurs peuvent ainsi être l'objet d'une procédure d'expulsion pendant la trêve hivernale.