Chèque énergie 2025 : une baisse de l'aide de 20% se profile, quand sera-t-elle versée ?

Le chèque énergie pourrait connaître un sérieux coup de rabot en 2025.

Et si une partie des économies annoncées par le gouvernement passait par la réduction d'une aide versée aux plus modestes ? Si cela n'est pas encore définitivement acté, cette option semble bel et bien se profiler pour le chèque énergie. Créé en 2018, ce dispositif permet d'aider les ménages ayant le moins de revenus à payer leurs factures d'énergie : l'électricité, le gaz, le fioul domestique ou encore le bois peuvent être réglés, en partie, grâce à ce chèque.

Près de six millions de familles bénéficient de ce dispositif. Il faut toutefois respecter certains critères pour le percevoir, notamment un plafond de revenus. D'ailleurs, le montant versé dépend des ressources et varie de 48 à 277 euros. Or, en 2025, ce montant pourrait baisser.

10 à 55 euros en moins pour les ménages ?

En effet, le gouvernement envisage de diminuer de 20% le budget consacré à ce dispositif, passant d'une enveloppe de 900 millions d'euros par an à 720 millions d'euros pour 2025. Les parlementaires doivent encore s'accorder sur ce coup de rabot mais, s'il venait à être confirmé, une diminution du montant du chèque serait alors inexorable. Si les sommes allouées sont baissées dans les mêmes proportions, cela représenterait une diminution de 10 à 55 euros du montant du chèque.

Cette "réduction de la voilure" avait été annoncée par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, dès la mi-janvier. Celle-ci avait justifié la baisse du coup de pouce par la baisse du prix de l'électricité à partir de février. Or, cela ne concernera pas toute la population (80%). Par ailleurs, dès février, le prix du gaz… augmentera pour les offres à prix indexé. Enfin, le montant du chèque énergie est gelé depuis la création du dispositif et n'a jamais été augmenté, même avec l'envolée des prix de l'énergie.

Cette baisse de l'aide n'est pas encore confirmée. Cela dépendra de ce que décideront les députés et sénateurs lors du vote du budget 2025 début février.

Quoi qu'il en soit, le chèque énergie, même raboté, sera reconduit en 2025. Le calendrier précis de versement n'est pas encore connu mais cela interviendra, comme tous les ans, au printemps, entre début avril et la mi-mai. Les dates devraient à nouveau varier en fonction du département. En 2024, la campagne de distribution avait eu lieu entre le 2 avril et le 15 avril.