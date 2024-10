Hausse des impôts : et maintenant, la TVA qui augmente ! Le dernier projet de Barnier

Le gouvernement ne semble pas en avoir fini avec ses projets de hausse de la fiscalité.

L'effort devait être modéré, contenu, axé uniquement sur les plus aisés. Plus les jours filent, plus les engagements de Michel Barnier fondent comme neige au soleil. Les hausses d'impôts vont bien frapper au portefeuille de tous les ménages. La subtilité, par rapport au propos initial du Premier ministre ? Il ne s'agit pas exactement d'une augmentation de l'imposition mais d'une flambée de diverses taxes. Alors que la prévision de hausse d'une lourde taxe sur l'électricité fait déjà débat parmi la population et les politique, un nouveau projet vient d'être mis sur la table et semble tout aussi inflammable.

Les Echos affirment que Michel Barnier propose de quadrupler la TVA sur les abonnements d'électricité et de gaz. Actuellement, celle-ci est de 5,5% pour cette partie de la facture. Le Premier ministre envisage de la relever à 20%, "conformément au droit de l'Union européenne" selon le projet de loi. Si cela venait à se confirmer, l'abonnement à l'électricité augmenterait d'environ 20 euros par an pour les consommateurs et autour de 15 euros par an pour le gaz.

En réalité, le consommateur ne paiera pas plus cher. Le coût pur de l'électricité (prix du KwH) va tellement diminuer à partir du 1er février que la facture globale va baisser, même si la TVA ainsi qu'une autre taxe (TICFE, lire plus bas) sont fortement augmentées par le gouvernement. Il n'empêche que pour 80% des Français, alors que la hausse aurait dû être autour de 15% dans quelques semaines, elle ne sera que de 9%.

En plus de la TVA sur l'électricité, Michel Barnier propose donc également d'augmenter la Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Il s'agit d'une petite ligne de votre facture d'électricité, comprise dans le prix total payé. Au début de la guerre en Ukraine, elle était passée à 1€/MwH. Depuis, elle a été réhaussée petit à petit pour arriver au niveau actuel de 22,50€/MwH. Le projet initial était qu'en 2025, elle soit relevée à son niveau d'avant-crise, soit 32,44€/MwH. Or, afin d'obtenir davantage de recettes, celle-ci va être bien plus élevée en 2025 et avoisiner les 50€/MwH.

Parmi les autres mesures, celle d'un impôt exceptionnel sur 65 000 fortunes qui gagnent plus de 250 000 euros par an, celle d'une "participation exceptionnelle", pendant deux ans, des grandes entreprises sur les bénéfices qui "font un milliard de chiffre d’affaires ou plus" (440 groupes concernés), mais aussi une hausse de la fiscalité sur les transports polluants, ainsi qu'un changement de la fiscalité pour la location AirBnb.

Evidemment, il ne s'agit ici que des orientations souhaitées par le gouvernement. Le projet de loi sera débattu à l'Assemblée nationale entre le 21 et le 25 octobre, suivi d'un vote le mardi 29, puis le Sénat entrera à son tour en piste. Entre les débats et les amendements, nul doute que le budget 2025 pourrait encore être largement modifié. Même si le gouvernement aura la possibilité de passer en force avec le 49.3. Au risque de se faire renverser...