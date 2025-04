Impôt sur le revenu 2025 : c'est parti ! Voici les changements auxquels il faut faire attention

IMPOT SUR LE REVENU 2025. Le fisc a lancé la campagne de déclaration de revenus. 40 millions de Français doivent remplir le formulaire. Ce qu'il faut savoir.

La déclaration de revenus est ouverte depuis le 10 avril et 40 millions de Français sont appelés à la faire. En ligne, pour la plupart, ou encore en version papier pour certains, le formulaire de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) doit être validé ou retourné aux impôts d'ici quelques semaines. Attention à la date limite qui n'est pas la même pour tous et varie selon votre lieu d'habitation.

Si le document est déjà pré-rempli grâce aux informations dont dispose l'administration fiscale, celui-ci nécessite d'être vérifié et/ou complété par chacun, en fonction des ressources et charges diverses qui ont émané son année 2024. Car attention, comme tous les ans au printemps, il s'agit bien des revenus perçus et dépenses effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente qu'il convient de mentionner.

Comme tous les ans, la DGFiP a établi un calendrier différencié par département afin de lisser le trafic sur le site impots.gouv.fr. Voici donc les échéances à ne pas manquer pour éviter de payer des pénalités. Certains disposent de six semaines, d'autres de sept, et les derniers de huit semaines :

Jeudi 22 mai, 23h59 : date limite pour les départements 1 à 19 et les non-résidents

Mercredi 28 mai, 23h59 : date limite pour les départements 20 à 54

Jeudi 5 juin, 23h59 : date limite pour les départements 55 à 976

Pour la déclaration de revenus en version papier, la date limite est fixée au mardi 20 mai à 23h59, qu'importe le département. Il est de coutume que cette date limite soit quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne.

Cette année, deux nouveautés importantes apparaissent dans la déclaration de revenus. La première concerne environ 5 millions de contribuables et ne doit pas être prise à la légère. Il s'agit d'un changement sur le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

Lorsque l'on emploie une nounou à son domicile, une assistante pour du soutien scolaire un jardinier ou encore une aide aux personnes âgées ou handicapées, les dépenses sont à indiquer dans la case 7DB, "Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile." Grâce à ce dispositif, la moitié de la somme est déduite des impôts. Jusqu'ici, cela n'était que déclaratif. Le fisc ne procédait pas systématiquement à un contrôle.

Désormais, la règle a changé. A partir de la déclaration d'impôts d'avril 2025, les Français qui ont recours à ce dispositif devront obligatoirement détailler, dans une case, la nature de l'organisme, la personne ou l'entreprise qui a été rémunérée, ainsi que le détail des prestations effectuées, tout en conservant, chez soi, les justificatifs. Ne pas le faire empêchera l'application du crédit d'impôt.

Autre changement, plus marginal. Celui-ci concerne certains locataires. Une partie loue un bien en guise de résidence secondaire. A compter de cette année, ceux dans ce cas devront déclarer aux impôts l'identité de leur propriétaire et les caractéristiques du logement (adresse, surface…), sans préciser le montant du loyer. Le fisc ne prévoit toutefois pas d'amende si la déclaration n'est pas effectuée.

Une fois votre déclaration de revenus remplie, le site des impôts générera automatiquement un "avis de situation déclarative à l'impôt 2025 sur les revenus 2024." Il s'agit d'un premier avis d'imposition, qui ne prend en compte que les éléments que vous avez déclaré. L'avis d'imposition définitif arrivera entre fin juillet et début août pour les déclaration en ligne et entre début et fin août pour les déclarations papier.