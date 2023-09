Les billets de banque en euros tels que nous les connaissons vont disparaître, l'Europe veut les remplacer

L'Europe prépare un changement majeur des billets de banque que nous utilisons tous les jours. En voici les détails

Vous avez déjà remarqué les ponts dessinés sur les billets en euros que nous utilisons quotidiennement? Ces images, qui sont devenues emblématiques, pourraient bientôt appartenir au passé. En effet, l'Europe envisage de donner un nouveau visage à la monnaie que nous avons tous dans nos poches.

La Banque Centrale Européenne (BCE) a récemment mené une enquête demandant au public de choisir parmi sept thèmes pour les nouveaux billets. Certains des thèmes suggérés incluent "les mains: ensemble nous construisons l'Europe", "les rivières, l'eau de vie en Europe", et "notre Europe, nous-mêmes". Après cette consultation, un concours de design sera lancé et nous devrions voir ces nouveaux billets sortir des distributeurs en 2026.

Mais pourquoi est-ce si important? Bien que pour beaucoup d'entre nous la monnaie ne soit qu'un outil d'échange, les images sur nos billets ont une grande portée symbolique. Par exemple, si le thème des oiseaux était retenu, cela voudrait représenter la "liberté de mouvement" et la protection de la nature en Europe.

Les billets reflètent souvent l'identité d'un pays ou d'une région. Contrairement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où les présidents et les rois dominent, l'Europe, avec ses 20 pays membres, a le défi de trouver une image unifiée qui parle à tous. Et même si on pense à mettre des artistes en avant, comment décider lequel mériterait d'être sur le billet de €200 et lequel sur celui de €5?

La solution précédente de la BCE avait été d'utiliser des ponts fictifs, évitant ainsi de favoriser un pays en particulier. Cependant, cette solution a été mise à mal lorsque Spijkenisse, une banlieue des Pays-Bas, a construit des ponts ressemblant aux images des billets!

Avec la progression de la technologie, l'utilisation de l'argent liquide est en baisse. La BCE rapporte que seuls 59% des transactions étaient en espèces l'année dernière, contre 72% il y a trois ans. Pour beaucoup, l'argent évoque désormais l'écran d'un smartphone plus que le bruit des pièces.

Alors, même si nous attendons avec impatience ces nouveaux billets, n'oublions pas que l'avenir de notre monnaie pourrait être de plus en plus numérique, influencé par les designs de la Silicon Valley bien plus que par les décisions prises à Francfort.